دراما ركلات الترجيح تهدي فياريال لقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

تُوج فريق فياريال ببطولة الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”ستاديون إنيرجا غدانسك“.

وابتسمت ركلات الترجيح لفريق فياريال، وفاز 11/10 بعد نهاية الوقت الأصلي، والأشواط الإضافية، بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم جيرارد مورينيز لفريق فياريال بالدقيقة 29 بعد ركلة حرة لعبها داني باريخو، ولمسها جيرارد مورينو، وحوّلها في مرمى اليونايتد، وأسكنها الشباك، لينتهي الشوط بتقدم فياريال 1-0.

وفي الشوط الثاني، عدَّل ”الشياطين الحمر“ النتيجة بالدقيقة 55، عن طريق كافاني بعد استغلاله ارتباك دفاع فياريال، ليسدد كرة قوية في الشباك الخالية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية، والتي استمر فيها الحال كما هو عليه ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفياريال، وأهدت له لقب الدوري الأوروبي الأول في تاريخه.

وشهدت ركلات الترجيح منافسة ماراثونية بين لاعبي الفريقين وصلت إلى 11 ركلة لكل فريق، حتى انتهت بفوز فياريال بعد أن أضاع الحارس ديفيد دي خيا الركلة رقم 11 ليفوز فياريال.

فياريال منح مدربه أوناي إيمري لقبه الرابع في البطولة فيما استمر غياب يونايتد عن الألقاب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017.