انفعال ومشادة بين سولشاير وكافاني خلال مباراة مانشستر يونايتد وفياريال (فيديو)

انفعل أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي على لاعبيه، بعد أن تلقت شباك الفريق هدفًا من فياريال، خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

وتعرض طموح المدرب النرويجي البالغ من العمر 48 للاهتزاز، بعد أن أحرز جيرارد مورينو لاعب فياريال هدف تقدم فريقه في الدقيقة 29، وفشل فيكتور ليندلوف في مراقبة رجله بشكل صحيح بعد ركلة حرة من فياريال.

وبدا أن أولي سولشاير، وإدينسون كافاني، يخوضان حربًا كلامية محتدمة بعد أن اهتزت شباك مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي.

غضب عارم من سولشاير بعد تأخر مانشستر يونايتد بهدف أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي #مانشستر_يونايتد_فياريال pic.twitter.com/c0cSGoJ2yd — إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2021

https://twitter.com/beINSPORTS/status/1397637825244409863

وضغط يونايتد لتحقيق التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن كاميرا المباراة رصدت مشادة عنيفة بين سولشاير وكافاني بعد فترة وجيزة من هدف مورينو.

وشوهد سولشاير الغاضب وهو يصرخ من خط التماس، الأمر الذي أدى -على ما يبدو- إلى رد فعل مضاد من كافاني.

وتتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى بولندا لمتابعة اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفياريال الإسباني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.