طرح 1700 تذكرة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا.. تعرف على شروط الشراء

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في طرح 1700 تذكرة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، في بورتو يوم 29 مايو الجاري، للبيع أمام الجمهور فقط من موقعه على الإنترنت (uefa.com).

وسيتم بيع 1700 تذكرة حسب أولوية الحجز، ويمكن للشخص الواحد طلب ما يصل إلى تذكرتين، وستكون تذاكر شخصية.

من جانبها، أكدت السلطات البرتغالية أن ملعب دو دراغو ”التنين“ سيستقبل 33% فقط من سعته، أي ما يصل إلى 16.500 متفرج. وتم تخصيص 6 آلاف تذكرة لكل فريق من الفريقين المتأهلين للنهائي، وتم طرحها للبيع بالفعل.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أنه لدخول الاستاد الذي سيستضيف اللقاء، سيكون من الضروري إثبات الحصول على لقاح ضد (كوفيد-19) أو إظهار نتيجة سلبية لاختبار (PCR) بتاريخ 26 أو 27 أو 28 أو 29 مايو الجاري، أو نتيجة سلبية في اختبار الأجسام المضادة السريع بتاريخ 28 أو 29 مايو 2021.

كما سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج أيضا الامتثال للقيود والمتطلبات الخاصة بدخول الحدود، التي ستكون سارية وقت المباراة النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد، يوم 13 مايو الجاري، تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي كان سيقام على ملعب أتاتورك في إسطنبول، للسماح بحضور 6 آلاف مشجع لكل ناد، كما سيحدث في بورتو.

يذكر أن قرار الحكومة البريطانية بإدراج تركيا في القائمة الحمراء لوجهات السفر بسبب الوباء، كان من شأنه أن يحول دون تواجد جماهير الناديين المتأهلين للنهائي في استاد العاصمة التركية.

وللعام الثاني على التوالي، تصبح إسطنبول غير مهيأة لاستضافة حدث نهائي دوري الأبطال؛ بسبب الأزمة الصحية العالمية، في الوقت الذي تدخلت فيه البرتغال.

وفي الموسم الماضي، نظمت العاصمة البرتغالية لشبونة بطولة دوري أبطال مصغرة، توج بها بايرن ميونخ الألماني، الذي تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.