غوارديولا يعلق على تعيين ماتيو لاهوز لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا

علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تعيين مواطنه ماتيو لاهوز لإدارة مباراة الفريق أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد غوارديولا أنه لا يكترث بتعيين لاهوز لإدارة المباراة النهائية رغم خلاف علني سابق بينهما قبل نحو ثلاث سنوات.

وكان غوارديولا قد وصف لاهوز بأنه ”رجل يرغب في أن يكون مختلفا دائما“ بعد أن ألغى الحكم الإسباني هدفا سجله ليروي ساني على ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018، كما طرد بيب للاحتجاج.

PEP 💬 I am so confident in my team. You cannot imagine how confident I am in my team and what we have to do. — Manchester City (@ManCity) May 24, 2021

وقال غوارديولا ”تعيين لاهوز مدربا للمباراة النهائية لم يشغل تفكيري لثانية واحدة، أثق تماما في فريقي وأثق تماما في اللاعبين“.

وقبل نحو ثلاث سنوات قال غوارديولا عن لاهوز: ”يرغب دائما في أن يكون مختلفا ليشعر بأنه مميز، عندما يتفق الناس على رأي في واقعة ما يتخذ هو قرارا معاكسا، طردي كان قرارا قاسيا لأني لم أنطق أي كلمة خاطئة“.

سيتي تعلم من الأخطاء

قال إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي إن فريقه تعلم من إخفاقاته في دوري أبطال أوروبا، وأكد أن التوازن الدفاعي كان العامل الحاسم في التأهل لنهائي النسخة الحالية.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي مع مواطنه تشيلسي يوم السبت في النهائي، على ملعب دراغاو في البرتغال.

Legend status ✅ Will Agüero finish his City career with a #UCL medal?#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2021

وأكد غوندوغان أنه احتاج بعض الوقت لتجاوز الخسارة المفاجئة أمام أولمبيك ليون في دور الـ8 العام الماضي.

وأضاف: ”على المستوى الشخصي أخذت بعض الوقت لأنها كانت خيبة أمل كبيرة، لم نتوقع الخسارة وكنا متفائلين وشعرنا بثقة وعندما تمر بهذا وتخسر في النهاية تصاب بحالة من الإحباط وربما الغضب“.

وتابع النجم الألماني: ”تغيرت بعض الأمور المهمة، أتذكر من قبل اهتزاز شباكنا ثلاث مرات على أرضنا أمام موناكو وتكرر الأمر أمام توتنهام ثم ليون“.

وأتم غوندوغان ”هذا العام كنا أكثر استقرارا على المستوى الدفاعي وهذا ما ساعدنا على تحقيق المزيد من الانتصارات، نحن أقوياء ومستقرون وهذا مهم للغاية في اللحظات الحاسمة في المباريات الكبيرة، الدفاع بشكل جيد وعدم اهتزاز شباكك يمنحك أفضلية كبيرة“.

وتحدث غوندوغان عن تشيلسي وقال ”تشيلسي يبدو صلبا في الخط الدفاعي، لم تهتز شباكهم كثيرا، يوم السبت ربما يتوقف الأمر على من يتفوق على دفاع قوي“.

وواصل ”في المباراة النهائية كل لاعب يتعامل مع الضغط بشكل مختلف، ما أحاول فعله هو الحفاظ على مستواي في أعلى درجة ممكنة ومساعدة زملائي على تقديم كل ما لديهم خلال التدريبات وعدم التراجع حتى ولو بنسبة 1%“.

Another momentus day! Check out the best of the action and that beautiful trophy lift! 🏆 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/1bG0fa76rx — Manchester City (@ManCity) May 23, 2021

موقف كانتي وميندي

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي بعض الأنباء المشجعة بشأن لاعب الوسط نجولو كانتي والحارس إدوار ميندي مع انطلاق الاستعدادات لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الإثنين.

وغاب كانتي عن آخر مباراة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم أمام أستون فيلا يوم الأحد بعدما اشتكى في المباراة السابقة أمام ليستر سيتي من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

واصطدم ميندي الحارس الأساسي لتشيلسي في القائم وأصيب في الضلوع أمام فيلا ولم يستكمل المباراة.

ويعتمد توخيل بشدة على هذا الثنائي للتفوق على مانشستر سيتي في النهائي في بورتو يوم السبت.

من جهته قال توماس توخيل مدرب تشيلسي ”بالنسبة لنغولو كانتي أعتقد أنني سأدفع به في التدريبات يوم الأربعاء، لا تسألوني مرة أخرى إذا كان يعاني من مشاكل“.

وأضاف: ”لن أتحدث للأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي بعد الآن، لا أريد سماع المزيد من الشكاوى لكني أراه في حالة طيبة وأتمنى أن يستمر على هذا النحو“.

وبسؤاله عن حالة الحارس إدوار ميندي قال المدرب الألماني: ”شهد تحسنا هائلا وتراجعت حدة الألم، سنحصل على المزيد من الأخبار عن حالته يوم الأربعاء لكني أتمنى عودته للتدريبات“.

وأكد: ”سيشارك إذا كان لائقا، وسنقف على حالته يوم الأربعاء. وإن لم ينجح الأمر يوم الأربعاء سنحاول يوم الخميس أو يوم الجمعة، وفي حالة عدم تعافيه فإن الفريق يملك حارسا عملاقا آخر هو كيبا. أظهرت الأشعة أن إصابته ليست خطيرة“.

وستكون هذه المباراة الثانية على التوالي لتوخيل في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 0/1 أمام بايرن ميونخ الألماني عندما كان مدربا لباريس سان جيرمان الفرنسي في نسخة العام الماضي.

وأضاف توخيل: ”الخبرة مهمة جدا في عالم التدريب وتلعب دورا بارزا فكلما كان لديك المزيد من الخبرة كنت أكثر دهاء في الملعب.

وتابع: ”لكن الوضع بات مختلفا.. فاليوم أظهر مع فريق جديد، قلصنا الفجوة مع مانشستر سيتي في مباراتين خلال فترة قصيرة جدا.

وختم: ”وصلنا إلى النهائي وقد يحدث أي شيء، فالحظ يلعب دورا مهما والقوة الذهنية، وطريقة التعامل مع الضغوط إضافة إلى تفاصيل صغيرة تحسم الأمور“.