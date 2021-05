غوارديولا يعلق على تعيين ماتيو لاهوز لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا

علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تعيين مواطنه ماتيو لاهوز لإدارة مباراة الفريق أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد غوارديولا أنه لا يكترث بتعيين لاهوز لإدارة المباراة النهائية رغم خلاف علني سابق بينهما قبل نحو ثلاث سنوات.

وكان غوارديولا قد وصف لاهوز بأنه ”رجل يرغب في أن يكون مختلفا دائما“ بعد أن ألغى الحكم الإسباني هدفا سجله ليروي ساني على ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018، كما طرد بيب للاحتجاج.

PEP 💬 I am so confident in my team.

You cannot imagine how confident I am in my team and what we have to do.

— Manchester City (@ManCity) May 24, 2021