دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ويوفنتوس وريال مدريد ينتظرون منافسين أقوياء

بعد تتويج ليل بلقب الدوري الفرنسي انضم للمستوى الأولى في قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، الذي قد يشهد مجموعات نارية في ظل وجود أسماء كبيرة في المستوى الثاني.

ويضم المستوى الأول أندية، مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وإنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي، وليل بطل الدوري الفرنسي، وسبورتينغ لشبونة، بطل الدوري البرتغالي، في انتظار الفائز بلقب الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال، والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع مانشستر سيتي وتشيلسي.

وحال فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا سيحصل زينت سان بطرسبورغ، بطل الدوري الروسي، على مقعد في المستوى الأول ويكون على رأس مجموعة، بينما حال فوز تشيلسي باللقب سيكون ضمن المستوى الأول ويمنح إنجلترا فرصة تواجد 3 أندية على رأس المجموعات.

وتنتظر عدة أندية قوية القرعة لمعرفة مجموعاتها في ظل تواجد أندية قوية في المستوى الثاني كريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وليفربول، والتي قد تقع في مجموعة واحدة مع بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي.

فرحة لاعبو #ليل بلقب الدوري الفرنسي بعد غياب 10 أعوام، حيث توج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه في الجولة الأخيرة بعد منافسة مع باريس سان جيرمان🏆 pic.twitter.com/KaMEixWNzN — إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2021

الأندية التي ضمنت التواجد على رأس إحدى المجموعات الموسم المقبل:

مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وليل وسبورتينغ لشبونة، والفائز بلقب الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال و(تشيلسي أو زينت سان بطرسبورغ).

وبلغ 25 ناديا دور المجموعات رسميا بعد نهاية الدوريات الأوروبية، وهي:

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول (إنجلترا) وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية (إسبانيا)، وبايرن ميونخ ولايبزيغ وبروسيا دورتموند وفولفسبورغ (ألمانيا)، وإنتر ميلان وأتلانتا وميلان ويوفنتوس (إيطاليا)، وليل وباريس سان جيرمان (فرنسا)، وسبورتينغ لشبونة وبورتو (البرتغال)، وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا)، وكلوب بروج (بلجيكا)، وأياكس أمستردام (هولندا)، وبيشكتاش (تركيا)، ودينامو كييف (أوكرانيا).