الشيخ منصور بن زايد يتكفل بمصاريف سفر مشجعي مانشستر سيتي لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا‎

قرر الشيخ منصور بن زايد مالك مانشستر سيتي التكفل بمصاريف تنقل جماهير الفريق لبورتو البرتغالية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع فريقه بمواطنه تشيلسي يوم 29 من الشهر الحالي.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل النهائي من إسطنبول التركية لبورتو البرتغالية؛ بسبب وضع السلطات البريطانية تركيا في اللائحة الحمراء نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وسيحضر 6000 مشجع لفريق مانشستر سيتي النهائي، وفق قيود صارمة، حيث سيسافرون في نفس يوم اللقاء ويعودون بعد نهايته.

ونشر مانشستر سيتي بيانا أكد من خلاله تكفل الشيخ منصور بن زايد بمصاريف تنقل أنصار الفريق للبرتغال؛ كمساهمة في مساعدة الجماهير التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا، ولتخفيف الحمل المادي عليهم.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month 💙

