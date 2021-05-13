بيئة معزولة والعودة بعد المباراة.. البرتغال تكشف قواعد حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أوروبا

أعلنت الحكومة البرتغالية أن الجماهير الإنجليزية التي ستحضر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي وتشيلسي، ستسافر للبرتغال في نفس يوم المباراة، ويتعين عليها البقاء في ”بيئة معزولة“ قبل العودة عقب المباراة مباشرة.

وقالت ماريانا فييرا دا سيلفا، وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن عدة قواعد وضعت للجماهير التي ستحضر المباراة.

وأضافت: ”الجماهير التي ستصل لحضور النهائي ستأتي وتغادر في نفس اليوم، مع خضوعها للاختبار في بيئة معزولة، على متن رحلات الطيران العارض، وستوجد منطقتان للجماهير، ومن هناك سينقلون للاستاد ومنه إلى المطار، بحيث تبقى الجماهير في البرتغال أقل من 24 ساعة“.

رسميا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو https://t.co/JfHiJSHhfS pic.twitter.com/CXDp1Efc1u — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

وقالت فييرا دا سيلفا إن السلطات الصحية المحلية مسؤولة عن اختيار مقاعد الجماهير لضمان التباعد الاجتماعي في المدرجات، وإن التذاكر لن تكون قابلة للتحويل.

وأشارت فييرا دا سيلفا إلى أن الجماهير التي ستسافر إلى بورتو للاستمتاع بالمناسبة دون الذهاب للاستاد لن تخضع لذات القيود.

وتابعت: ”من الواضح أن القادمين بالطائرة (ليكونوا في بورتو أثناء المباراة دون الذهاب للملعب) سيلتزمون بالقواعد المعمول بها، وسيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية مثلما حدث في لشبونة العام الماضي“.

وقالت إن القيود التي سيتم اتباعها تأتي لضمان بقاء معدلات الإصابة بكوفيد-19 منخفضة في البرتغال.

وتمثل هذه الإجراءات ضربة لقطاع الفنادق والسياحة في بورتو الذي كان يأمل جني الأموال من الجماهير الإنجليزية التي تعتزم الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع طويلة في المدينة.

ولم يرد اليويفا على الفور على طلب التعليق.

وكان من المفترض إقامة النهائي في استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على ”القائمة الحمراء“ لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة. وسيقام الآن النهائي في استاد دراجاو الخاص بنادي بورتو.

وقال اليويفا إن كل نادٍ سيحصل على ستة آلاف تذكرة، ومن المتوقع بدء عملية البيع اليوم، ولم يتحدد بعد عدد الحاضرين في الملعب.

وقال مانشستر سيتي عبر موقعه على الإنترنت إن النادي ”سيقدم عرضا لجماهيره بالسفر لمدة يوم واحد من مانشستر إلى بورتو. وسيتم توفير مزيد من المعلومات للجماهير في أقرب وقت ممكن“.