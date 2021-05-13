رسميا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 مايو أيار من إسطنبول إلى بورتو للسماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل قيود جائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة النهائي في استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على ”القائمة الحمراء“ لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة، وسيقام الآن النهائي في استاد دراجاو الخاص بنادي بورتو.

وقال اليويفا إن كل ناد سيحصل على ستة آلاف تذكرة، ومن المتوقع بدء عملية البيع اليوم، ولم يتحدد بعد عدد الحاضرين في الملعب.

وكانت هناك مباحثات في البداية حول إمكانية إقامة المباراة في استاد ويمبلي في لندن، لكن المحادثات حول هذا الأمر انهارت بسبب قضايا متعلقة بإعفاء الأطقم المعاونة وموظفي محطات البث والرعاة القادمين من عدة دول من قواعد الحجر الصحي في بريطانيا.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا: ”أعتقد أنه يمكننا جميعا أن نتفق على أننا نأمل ألا نمر بعام مشابه لهذا العام الذي عانينا فيه.

”عانت الجماهير لأكثر من 12 شهرا دون القدرة على متابعة فرقها من الملعب، والوصول إلى نهائي دوري الأبطال هو قمة كرة القدم للأندية، حرمان هؤلاء المشجعين من فرصة الحضور لمتابعة المباراة لم يكن خيارا، وأنا سعيد بالتوصل إلى هذا الاتفاق“.

ووضعت الحكومة البريطانية البرتغال على ”القائمة الخضراء“ اعتبارا من 17 مايو أيار الجاري ما يعني السماح للجماهير الإنجليزية بالسفر لمتابعة المباراة المرتقبة.

وتمر البرتغال حاليا بالمرحلة الأخيرة من تخفيف إجراءات العزل العام ومن المتوقع أن ترفع قيود السفر بداية من يوم الإثنين المقبل.

وقال مسؤولون في الاتحاد التركي لكرة القدم لرويترز أمس الأربعاء إنه من المنتظر استضافة إسطنبول نهائي دوري الأبطال 2023 والذي سيأتي ضمن احتفالات البلاد بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية.