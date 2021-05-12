الاتحاد التركي: نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى بورتو بدلا من إسطنبول

قال مصدران في الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي، هذا الشهر، إلى بورتو بدلا من إسطنبول.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز أنه من المتوقع استضافة إسطنبول لنهائي البطولة عام 2023 كجزء من الاتفاق مع اليويفا.

ووضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة ”الحمراء“ للسفر يوم الجمعة الماضي، واستبعدت فعليا فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.

ووضعت البرتغال على ”القائمة الخضراء“ اعتبارا من 17 مايو أيار الحالي، مما يعني إمكانية سفر جماهير الأندية الإنجليزية لحضور المباراة.

بدء محادثات رسمية بين بريطانيا ويويفا لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي https://t.co/ISgDSF2osd pic.twitter.com/NaDglORo34 — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

يويفا يسعى للحصول على ضمانات حضور الجماهير في البرتغال

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أكد سعيه للحصول على الضمانات اللازمة بشأن وصول المشجعين إلى البرتغال، قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن مكان استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأربعاء، أن ”يويفا“ يرغب في التعرف عما سيحدث عندما تنتهي قيود السفر الدولية الحالية لمنع انتشار فيروس كورونا في البرتغال، يوم الأحد المقبل.

ولا يتم السماح حالياً بالسفر إلى البرتغال من دول أخرى إلا في حالات ضرورية محدودة، وهو ما يعني أنه لا يمكن لمشجعي تشيلسي ومانشستر سيتي حضور المباراة التي تجري بين الفريقين الإنجليزيين في 29 مايو الجاري.

ويتطلع ”يويفا“ أيضاً لمعرفة عدد المتفرجين الذين يمكنهم حضور المباراة، حيث تردد أن ملعب فريق بورتو البرتغالي (دو دراجاو) هو الذي سوف يُقام عليه اللقاء.

وتلاشت احتمالية استضافة ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن للنهائي سريعا، إلا إذا واجهت الخطة البرتغالية عقبة.

وأفادت (بي أيه ميديا) بأن موقف الحكومة البريطانية فيما يتعلق بإعفاءات الحجر الصحي للرعاة وكبار الشخصيات والمذيعين التي يطلبها ”يويفا“، لم تتغير منذ اجتماع أولي صباح الإثنين الماضي.

وكانت الاجتماعات بين الطرفين ودية، لكن حكومة المملكة المتحدة قلقة بشأن منح إعفاءات للوافدين الأجانب في وقت تحاول فيه الدولة تخفيف قيود الإغلاق الداخلي.

وبدأت حالة الغموض بشأن مكان المباراة، عندما وضعت الحكومة البريطانية البلد المضيف الأصلي للنهائي – تركيا – على ”القائمة الحمراء“ عالية المخاطر للسفر الدولي.

وقال وزير النقل البريطاني، الذي أعلن هذا القرار يوم الجمعة الماضي، إن ”مشجعي تشيلسي ومانشستر سيتي ينبغي ألا يسافروا لمدينة إسطنبول التركية، التي من المقرر أن تستضيف المباراة“.