ماتيو لاهوز حكمًا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الإسباني أنطونيو ميغيل ماتيو لاهوز سيدير ​​نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي المقرر، يوم السبت 29 مايو/آيار، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا، على أن يتم تأكيد مكان المباراة قريبًا.

وسيتولى الحكم الإسباني البالغ من العمر 44 عامًا، وهو حكم دولي منذ 2011 ، مسؤولية أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان حكمًا رابعًا في نهائي 2019 بين توتنهام هوتسبير وليفربول في مدريد.

ومن المرجح أن تقام المباراة النهائية الإنجليزية الخالصة في بورتو بالبرتغال، بعدما ذكرت وسائل إعلام تركية أن إسطنبول لن تستضيف المباراة بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا هناك وصعوبة دخول الجماهير الإنجليزية إلى تركيا بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت إن لاهوز أدار 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك مباراة الذهاب في دور الثمانية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وتم اختياره مؤخرًا كواحد من الحكام الذين سيديرون مباريات يورو 2020 الشهر المقبل.

وسيساعد ماتيو لاهوز في المباراة النهائية مواطناه: باو سيبريان ديفيز، وروبرتو دياز بيريز ديل بالومار، بينما سيكون الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي حكمًا رابعًا.

وسيتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز (إسبانيا) ، وسيرافقه مواطناه: خوان مارتينيز مونويرا، وأنيغو برييتو لوبيز دي سيرين، بينما يكمل باول جيل (بولندا) تشكيلة حكم الفيديو المساعد.

وفي المقابل، سيدير الفرنسي كليمان توربين ​​نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد ، على ملعب غدانسك في بولندا، يوم الأربعاء 26 مايو/آيار في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وكان توربين (38 عامًا) حكمًا دوليًا منذ العام 2010، وأدار هذا الموسم 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الإياب في الدور الـ 32 من الدوري الأوروبي بين أيندهوفن وأوليمبياكوس.

وسيشارك توربين في نهائي إحدى بطولتي أوروبا للمرة الثانية بعدما كان حكما رابعًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول في كييف، كما أنه سيشارك في إدارة يورو 2020 الشهر المقبل.