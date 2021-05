"يويفا" يبدأ أولى خطوات التصعيد ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا فتح تحقيق تأديبي بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لرفضهم الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال اليويفا في بيان: ”تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر“.

وأضاف البيان: ”سيتم توفير مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب“.

ويعد الحظر لمدة عامين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أقسى عقوبة يمكن أن يتخذها ”يويفا“.

وتم تدشين دوري السوبر الأوروبي في الـ18 من أبريل، ولكن في غضون 48 ساعة انهارت الخطط، مع انسحاب الأندية الإنجليزية بسبب احتجاجات الجماهير وضغط الحكومة البريطانية.

ولم ينسحب يوفنتوس بجانب برشلونة وريال مدريد من تأسيس هذه المسابقة كما فعلت الأندية التسعة التي كانت تشاركهم فكرة دوري السوبر الأوروبي بعد اعتراض الكثير وعلى رأسهم الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم.

