رياضة

"يويفا" يبدأ أولى خطوات التصعيد ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 11:42 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 13:00 GMT

"يويفا" يبدأ أولى خطوات التصعيد ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا فتح تحقيق تأديبي بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لرفضهم الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي. وقال اليويفا في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا فتح تحقيق تأديبي بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لرفضهم الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال اليويفا في بيان: ”تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر“.

وأضاف البيان: ”سيتم توفير مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب“.

ويعد الحظر لمدة عامين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أقسى عقوبة يمكن أن يتخذها ”يويفا“.

وتم تدشين دوري السوبر الأوروبي في الـ18 من أبريل، ولكن في غضون 48 ساعة انهارت الخطط، مع انسحاب الأندية الإنجليزية بسبب احتجاجات الجماهير وضغط الحكومة البريطانية.

ولم ينسحب يوفنتوس بجانب برشلونة وريال مدريد من تأسيس هذه المسابقة كما فعلت الأندية التسعة التي كانت تشاركهم فكرة دوري السوبر الأوروبي بعد اعتراض الكثير وعلى رأسهم الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم.

وانسحبت أندية ليفربول، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتوتنهام، وتشيلسي، وآرسنال، وإنتر ميلان، وميلان وأتلتيكو مدريد، ولكن تعرضت هذه الأندية لعقوبة مالية.

ووافقت الأندية التسعة التي انسحبت على أن تقدم مجتمعة مساهمة بقيمة 15 مليون يورو من أجل حسن النية، تخصص للأطفال والقاعدة الشعبية لكرة القدم في جميع أنحاء أوروبا.

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فيما أشارت الأندية المتبقية إلى أنها ”مستعدة لإعادة النظر في النهج المقترح“، لكنها أكدت موقفها بأن هناك ضرورة لمعالجة هيكل كرة القدم لنخبة الأندية في أوروبا، وجاذبيتها للأجيال الشابة والضغوط المالية التي تواجه الأندية.

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