يويفا يفكر بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى بورتو

كشفت وسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ يفكر في نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى بورتو في البرتغال.

وكان من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2020/2021 في إسطنبول، لكن زيادة أعداد المصابين في تركيا أثارت الجدل على إقامة النهائي حسب ما كان مقررا.

وكانت صحيفة ”تايمز“ البريطانية قد قالت إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي (يويفا) والحكومة البريطانية حول منح استثناءات للإعفاء من الحجر الصحي لمسؤولي اليويفا وممثلي وسائل الإعلام والجهات الراعية لدى سفرهم لبريطانيا، في ظل أزمة جائحة كورونا، تمر بصعوبات.

بدء محادثات رسمية بين بريطانيا ويويفا لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي https://t.co/ISgDSF2osd pic.twitter.com/NaDglORo34 — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الجانبين اتفقا فقط على عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بالحضور في الاستاد، خلال النهائي المقرر بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزييْن يوم 29 مايو الجاري.

وأضافت أن نهائي دوري أبطال أوروبا قد يقام في مدينة بورتو، رغم ما تردد حول اقتراب نقله إلى ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وأدرجت الحكومة البريطانية تركيا ضمن ”القائمة الحمراء“ للدول التي يحظر السفر إليها؛ بسبب أزمة جائحة كورونا، إلا لظروف شديدة التعقيد.

وكانت مدينة لشبونة البرتغالية قد استضافت مباريات دوري أبطال أوروبا بداية من دور ربع النهائي، حيث أقيمت المباريات بنظام المباراة الواحدة، بعد توقف عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.