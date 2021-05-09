بدء محادثات رسمية بين بريطانيا ويويفا لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي

بدأت الحكومة البريطانية محادثات رسمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ لتغيير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، من إستاد أتاتورك في تركيا إلى ملعب ويمبلي.

ونشرت شبكة ”سكاي سبورتس“ تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيجري محادثات مع حكومة المملكة المتحدة يوم غد الإثنين، حول نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى لندن، وبالتحديد في ملعب ويمبلي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أتاتورك في إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو، لكن الضغط يتصاعد لتغيير الملعب بعد أن حثت حكومة بريطانيا المشجعين على عدم السفر للمباراة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن وضعت تركيا على قائمتها ”الحمراء“.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بحلول يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كانت المباراة ستقام على ملعب أتاتورك أو إسطنبول كما كان مقررا أصلا أو في مكان مختلف.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيطلب خلال المحادثات الحصول على ضمانات من الحكومة البريطانية بأن جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات سيسمح لهم بالحضور دون قضايا تتعلق بالحجر الصحي.

كانت صحيفة ”ذا صن“ قد أكدت في وقت سابق أن ”يويفا“ استبعد إقامة المباراة على ملاعب: توتنهام ونيوكاسل وآرسنال وأستون فيلا وملعب الألفية في كارديف.

كان من المقرر تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى خارج بريطانيا في 17 مايو، ولكن تمت إضافة تركيا إلى ”الحمراء“ التي وضعتها المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مع ارتفاع حالات Covid-19 في تركيا.

وفي نفس السياق طلب وزير النقل الإنجليزي جرانت شابس من الجماهير عدم السفر إلى تركيا، وأكد أن اتحاد الكرة قد تواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن احتمال نقل المباراة إلى المملكة المتحدة في ضوء قيود فيروس كورونا المستمرة.