ذا صن: "يويفا" مستعد لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى بريطانيا بشروط

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ مستعد لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول التركية لمدينة لندن البريطانية لكن بشروط.

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي البطولة يوم السبت 29 من شهر مايو الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن النداء الذي وجهه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من أجل نقل النهائي لبريطانيا وجد استجابة لدى ”يويفا“، لكنه يطالب بعدة ضمانات.

ويشترط ”يويفا“ إقامة اللقاء في ملعب ويمبلي التاريخي في لندن وبحضور جماهيري لا يقل عن 22500 مشجع من الفريقين، ويرفض كل الملاعب المقترحة كملعب توتنهام وآرسنال وكارديف وهامبدن بارك في غلاسكو.

كما يطلب ”يويفا“ من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة دوري البطولة الإنجليزية تغيير موعد إجراء اللقاءات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، التي كانت مقررة يوم 29 من الشهر الحالي في ويمبلي وإجرائها قبل 48 ساعة على الأقل، ليتمكن فريقا تشيلسي ومانشستر سيتي من التدريب في ويمبلي.

كما يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلطات والحكومة البريطانية بتمكين الشخصيات ووسائل الإعلام والمدعوين للنهائي من دخول بريطانيا دون مشاكل أو التعرض لحجر صحي إجباري.

ويبقى الطلب الأخير موجها لفريقي النهائي مانشستر سيتي وتشيلسي ويتعلق بالتنازل عن مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني من جوائزهما المالية لتقديمه كتعويض لتركيا على نقل النهائي لكون السلطات التركية صرفت المبلغ من أجل الاستعدادات في إسطنبول للقاء النهائي.

ووضعت السلطات البريطانية تركيا ضمن القائمة الحمراء بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما يصعب من سفر المشجعين البريطانيين لإسطنبول لحضور النهائي لكونهم مجبرين على حجر صحي من مالهم في أحد الفنادق بعد العودة، وسيكلفهم ذلك حوالي 1750 جنيها إسترلينيا لمدة 10 أيام.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ قرارا نهائيا في بداية الأسبوع المقبل.

وسيحتضن المواجهة حتى الآن ملعب ”أتاتورك الأولمبي“ في العاصمة التركية اسطنبول، مع حضور عدد محدود من الجماهير.

يذكر أن نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا كان محددا له أن يقام في إسطنبول، قبل أن ينقل إلى ”دا لوش“ في لشبونة عاصمة البرتغال بسبب فيروس كورونا أيضا.