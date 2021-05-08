بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يدعو يويفا لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى المملكة المتحدة حرصا على سلامة الجماهير نظرا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وانضمت تركيا إلى ”القائمة الحمراء“ لجائحة كوفيد-19 في بريطانيا، لذلك تواجه جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند العودة من إسطنبول بعد مباراة 29 مايو/ أيار الحالي في استاد أتاتورك.

وقال رئيس الوزراء جونسون لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية: ”دوري الأبطال هو قمة كرة القدم الأوروبية. ومع وجود فريقين إنجليزيين في المباراة النهائية، سيكون من المؤسف ألا يتمكن المشجعون من الحضور. سيكون من الرائع استضافتها (المباراة النهائية) هنا إذا استطعنا. أريد أن أساعد جماهير كلا الناديين على رؤية فريقهم وهو يلعب“.

تليغراف: "يويفا" قد ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى بريطانيا https://t.co/4TnssZ3bHa pic.twitter.com/wax7sfbAaj — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

وعزز تدخل جونسون الآمال في أن يتم نقل المباراة بعد أن صدم يويفا بقرار القائمة الحمراء وتركه يفكر في نقل المباراة بالفعل، خاصة أنه في حال إقامة المباراة في بريطانيا يمكن أن يحضرها ما يصل إلى 15 ألف متفرج.

وستمنح حكومة المملكة المتحدة الأندية إعفاء من الحجر الصحي في حالة بقاء النهائي في استاد أتاتورك بإسطنبول.

مصلحة كافة الأطراف

ولا شك أن قرار الإعفاء من الحجر الصحي أراح غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الذي كان سيفقد فيل فودين ورحيم سترلينغ وجون ستونز وميسون ماونت وبن تشيلويل فترة طويلة قبل انضمامهم للفريق قبل 4 أيام فقط من المباراة الافتتاحية للفريق في 13 يونيو/حزيران ضد كرواتيا.

ولا توجد مشكلة في دخول تركيا، لكن سيتعين على الجماهير الإنجليز الذين سيعودون دفع ما يقرب من 2000 جنيه إسترليني لكل منهم قبل السماح لهم بالعودة إلى الوطن.

وحذر وزير النقل غرانت شابس قائلاً: ”هذا يعني أن المشجعين يجب ألا يسافروا إلى تركيا. يجري الاتحاد الإنجليزي مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالفعل. نحن منفتحون للغاية على استضافة النهائي ولكن هذا في النهاية قرار الاتحاد القاري“.

وأضاف ”لدينا بالفعل سجل ناجح من المباريات في حضور الجماهير في ظل الجائحة، ونظرا لأن فريقين إنجليزيين بلغا النهائي، فإننا نتطلع إلى قرار من الاتحاد الأوروبي بنقل المباراة“.

وكان يويفا يخطط للسماح لما يصل إلى 6000 مشجع من كل ناد في المباراة النهائية، ومن المقرر الآن أن يصل عدد الجماهير إلى 25000، لكن تركيا تواجه موجة جديدة من فيروس كورونا.

حجب 5% من الإيرادات وعقوبات أخرى.. يويفا يعلن "إجراءات انضباطية" ضد أندية دوري السوبر الأوروبي https://t.co/D0S5vQDxj7 pic.twitter.com/IfheTRhTIr — إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021

رد الجميل

وتوجه ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بالشكر إلى جونسون لمساعدته في إنقاذ كرة القدم من تهديد دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي.

وساعدت التهديدات القانونية الحكومية البريطانية في إقناع الأندية الإنجليزية الستة بالاستجابة لرد فعل الجماهير والتخلي عن المشروع الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار جنيه إسترليني.

وقال رئيس يويفا الذي تحدث مباشرة مع رئيس الوزراء البريطاني: ”بوريس جونسون يدرك أن مشجعي كرة القدم هم من الطبقة العاملة. إنهم يعيشون بصعوبة، ويدخرون الأموال لمشاهدة المباريات، وهي شغفهم ومتعتهم، وهذا جزء من الثقافة الأوروبية، وجزء من الإرث. بدا لي أن رد الفعل كان منطقيا للغاية. لقد اهتم بما حدث لكرة القدم، لأن ذلك سيؤثر على الناس بالطبع“.

وتابع ”لقد كان رئيس وزراء المملكة المتحدة مسؤولا للغاية عن اتخاذ موقف صارم إلى جانب المشجعين، ليس فقط بسبب ثقافة كرة القدم وحبها، ولكن أيضا لأنها تضمن النظام في البلاد“.

كما اتصل جونسون أيضا بالاتحاد الأوروبي لتقديم المملكة المتحدة كخيار لإجراء مباريات إضافية في يورو 2020، على الرغم من أنه في هذا الحدث سيكون هناك مباراة إضافية واحدة في دور الـ16 في استاد ويمبلي.

ولا شك أن جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي سيرحبون بأي خطوة لنقل المباراة لإنجلترا، حيث سيخوضون رحلة طيران مدتها 4 ساعات، وتكاليف الفنادق وتذاكر المباريات والآن هذا الحجر الصحي.

وتوجد خيارات كثيرة لإقامة المباراة النهائية في إنجلترا، بينها ملعب سانت جيمس بارك (ملعب نيوكاسل يونايتد)، مع وجود خيارات أخرى بما في ذلك ملعب توتنهام هوتسبير أو استاد الإمارات الخاص بآرسنال، وكلاهما في لندن.