بعد وضع الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء.. أزمة جديدة بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

بات الغموض يكتنف ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر في 29 مايو الجاري بين مانشستر سيتي وتشيلسي في إسطنبول، بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر.

وسيخوض تشيلسي ومانشستر سيتي النهائي في الـ29 من مايو/أيار الحالي في إسطنبول بتركيا، لكن هناك مخاوف من أن قيود السفر ستمنع العديد من الجماهير من الحضور.

تليغراف: "يويفا" قد ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى بريطانيا https://t.co/4TnssZ3bHa pic.twitter.com/wax7sfbAaj — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن السفر إلى دول القائمة الحمراء غير مسموح به باستثناء الظروف الاستثنائية، ويتعين على أي شخص عائد من دولة مدرجة على هذه القائمة دفع تكاليف الحجر الصحي الإجباري في الفندق.

وقال شابس، الذي زاد احتمالات نقل المباراة إلى إنجلترا: ”هذا يعني أن الجماهير يتعين عليها عدم السفر إلى تركيا“.

وأضاف: ”الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا). نحن منفتحون على استضافة المباراة لكن القرار في النهاية بيد اليويفا“.

وقال اليويفا إنه سيستغرق بعض الوقت لدراسة قرار الحكومة البريطانية. ولم يرد الاتحاد الإنجليزي على الفور على طلب للتعليق.

هاري كين: نجاح الأندية الإنجليزية بدوري الأبطال يعزز فوز منتخب إنجلترا ببطولة أوروبا https://t.co/igxWxEHXC9 pic.twitter.com/4c5rWOwOs3 — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

واحتلت تركيا في الأسابيع الأخيرة المركز الرابع عالميا من حيث عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19.

ويتعرض ”يويفا“ لضغوط كبيرة لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا، بعد انضمام تشيلسي إلى مانشستر سيتي في أكبر مباراة لكرة القدم للأندية في القارة العجوز.

ودعا قادة روابط المشجعين في الناديين والنواب وخبراء الصحة العامة جميعا إلى نقل المواجهة الإنجليزية الخالصة من إسطنبول إلى المملكة المتحدة، وسط مخاوف من أن قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا ستحول دون حضور العديد من الجماهير، وأن أولئك الذين سيذهبون سيصابون بالمرض في بلد يكافح لاحتوائه.

ومن المتوقع أن يحصل كل من سيتي وتشيلسي على أكثر من 4000 تذكرة لملعب أتاتورك، وقال إيفورد إن خريطة الطريق البريطانية للإغلاق ستتعرض للسخرية إذا سافر آلاف المشجعين إلى تركيا في الظروف الحالية هناك، إذ يجب عليهم الخضوع لحجر صحي إلزامي عند عودتهم.