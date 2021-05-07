رياضة

بعد وضع الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء.. أزمة جديدة بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 18:09 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 18:55 GMT

بعد وضع الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء.. أزمة جديدة بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر.

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بات الغموض يكتنف ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر في 29 مايو الجاري بين مانشستر سيتي وتشيلسي في إسطنبول، بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر.

وسيخوض تشيلسي ومانشستر سيتي النهائي في الـ29 من مايو/أيار الحالي في إسطنبول بتركيا، لكن هناك مخاوف من أن قيود السفر ستمنع العديد من الجماهير من الحضور.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن السفر إلى دول القائمة الحمراء غير مسموح به باستثناء الظروف الاستثنائية، ويتعين على أي شخص عائد من دولة مدرجة على هذه القائمة دفع تكاليف الحجر الصحي الإجباري في الفندق.

وقال شابس، الذي زاد احتمالات نقل المباراة إلى إنجلترا: ”هذا يعني أن الجماهير يتعين عليها عدم السفر إلى تركيا“.

وأضاف: ”الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا). نحن منفتحون على استضافة المباراة لكن القرار في النهاية بيد اليويفا“.

وقال اليويفا إنه سيستغرق بعض الوقت لدراسة قرار الحكومة البريطانية. ولم يرد الاتحاد الإنجليزي على الفور على طلب للتعليق.

واحتلت تركيا في الأسابيع الأخيرة المركز الرابع عالميا من حيث عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19.

ويتعرض ”يويفا“ لضغوط كبيرة لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا، بعد انضمام تشيلسي إلى مانشستر سيتي في أكبر مباراة لكرة القدم للأندية في القارة العجوز.

ودعا قادة روابط المشجعين في الناديين والنواب وخبراء الصحة العامة جميعا إلى نقل المواجهة الإنجليزية الخالصة من إسطنبول إلى المملكة المتحدة، وسط مخاوف من أن قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا ستحول دون حضور العديد من الجماهير، وأن أولئك الذين سيذهبون سيصابون بالمرض في بلد يكافح لاحتوائه.

ومن المتوقع أن يحصل كل من سيتي وتشيلسي على أكثر من 4000 تذكرة لملعب أتاتورك، وقال إيفورد إن خريطة الطريق البريطانية للإغلاق ستتعرض للسخرية إذا سافر آلاف المشجعين إلى تركيا في الظروف الحالية هناك، إذ يجب عليهم الخضوع لحجر صحي إلزامي عند عودتهم.

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