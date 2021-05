يورغن كلوب: لست واثقًا من تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

قلل يورغن كلوب مدرب ليفربول من فرص فريقه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي وقال إن الفوز بالمباريات الخمس المتبقية له في الدوري الإنجليزي قد لا يكون كافيًا لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز ليفربول بلقب الدوري، الموسم الماضي، لكنه واجه إصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السابع حاليًا متأخرًا بسبع نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه ساوثامبتون، السبت: ”لست واثقًا من فرصتنا في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكننا سنحاول جاهدين تحقيق هذا الهدف“.

We’re LIVE with Jürgen Klopp, as he looks ahead to tomorrow’s clash against @SouthamptonFC 🎙️#LIVSOU https://t.co/W4gEB1egLX

— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2021