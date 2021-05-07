يورغن كلوب: لست واثقًا من تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

قلل يورغن كلوب مدرب ليفربول من فرص فريقه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي وقال إن الفوز بالمباريات الخمس المتبقية له في الدوري الإنجليزي قد لا يكون كافيًا لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز ليفربول بلقب الدوري، الموسم الماضي، لكنه واجه إصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السابع حاليًا متأخرًا بسبع نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه ساوثامبتون، السبت: ”لست واثقًا من فرصتنا في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكننا سنحاول جاهدين تحقيق هذا الهدف“.

We’re LIVE with Jürgen Klopp, as he looks ahead to tomorrow’s clash against @SouthamptonFC 🎙️#LIVSOU https://t.co/W4gEB1egLX — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2021

وأقر كلوب بأن فريقه وجد صعوبة في التعامل مع إصابات خطيرة للاعبين بارزين، مثل: فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب، وجوردان هندرسون، ضمن آخرين.

وقال:“ربما يعتقد الناس أننا نختلق الأعذار، لكننا فقدنا جهود خط الدفاع كاملًا، ولعب الفريق بساق مكسورة، ويمكنك أن تعرج، لكن بعد أن تحول لاعبو الوسط لأداء دور المدافعين، وتعرض العمود الفقري للفريق للكسر، أصبح تجاوز هذا الوضع صعبًا جدًا“.

وتابع:“لكنني أتعلم الدروس دائمًا من المواقف المختلفة، وسأستغل هذه الخبرات في عملي المستقبلي“.

وتأجلت مباراة ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، بسبب احتجاجات في أولد ترافورد.

وعبّر كلوب عن مساندته لحق الجماهير في التظاهر لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية.

وقال:“أؤمن بالديمقراطية، وأشجع الناس على التعبير عن رأيهم، وسمعت أن بعض أفراد الشرطة أصيبوا وما كان لهذا أن يحدث، ولم تكن احتجاجات سلمية تمامًا“.