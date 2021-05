غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي: لا أفكر بدوري الأبطال وأرغب بحسم الدوري الإنجليزي

ستكون مباراة مانشستر سيتي على ملعبه أمام تشيلسي غدا السبت بروفة لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن المدرب بيب غوارديولا يقول إن الشيء الوحيد الذي يشغله هو تحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج سيتي لثلاث نقاط لضمان تحقيق اللقب الثالث في أربع سنوات لكن مباراة تشيلسي زادت قيمتها لأنهما سيتقابلان مجددا في نهائي دوري الأبطال في إسطنبول.

وستخضع مباراة السبت لتحليل ومراجعة كبيرة لمعرفة ما ستكون عليه الأمور في نهائي دوري الأبطال لكن غوارديولا يقول إنه ونظيره في تشيلسي توماس توخيل لا تشغلهما هذه الأمور.

وقال غوارديولا الذي فاز فريقه في 22 من آخر 26 مباراة في الدوري بعد بداية مهتزة للموسم للصحفيين: ”في الوقت الحالي لا نفكر مطلقا في النهائي لأننا لم نضع أيدينا على لقب الدوري الممتاز حتى الآن، عندما نفرغ من الدوري الممتاز، فإن التركيز سينصب على نهائي دوري الأبطال وكل شيء يرتبط به. لكني أتحلى بالحذر الشديد. طالما لم نفز بالدوري الممتاز فإنه لا داعي للحديث عن دوري الأبطال. ما زال فريقي يحتاج لنقاط“.

