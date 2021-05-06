هاري كين: نجاح الأندية الإنجليزية بدوري الأبطال يعزز فوز منتخب إنجلترا ببطولة أوروبا

قال هاري كين نجم توتنهام هوتسبير إن فرص إنجلترا للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام تعززت بنجاح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وسيلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي هذا الشهر في نهائي دوري الأبطال في إسطنبول، حيث يضم الفريقان عددا من لاعبي منتخب إنجلترا، مثل ميسون ماونت وريس جيمس وفيل فودن وجون ستونز.

ويعتقد كين، قائد إنجلترا، أن ذلك سيساعد المنتخب الوطني عند انطلاق بطولة أوروبا المؤجلة من العام الماضي في يونيو حزيران المقبل.

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وقال كين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”لدينا العديد من اللاعبين الإنجليز يلعبون في أعلى المستويات. يجب أن يساعدنا ذلك كفريق وطني. نحتاج أن يخوض هؤلاء الشبان الكثير من المباريات الكبيرة في جميع أنحاء العالم“.

وإنجلترا بين المرشحين للفوز باللقب وإنهاء انتظارها الطويل للفوز بالبطولات الكبرى.

وستلتقي مع كرواتيا وجمهورية التشيك واسكتلندا في دور المجموعات، حيث تخوض كافة مبارياتها على استاد ويمبلي.

وخسرت إنجلترا من كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم 2018، لكن منذ ذلك الحين تحول المدرب جاريث ساوثجيت سريعا للاعتماد على ماونت وفودن وجيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند.

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وقال كين: ”تشكيلة الفريق تتطور عاما بعد عام. لدينا مزيج جيد من الخبرة والمواهب الشابة ومن المهم امتلاك ذلك، خاصة خلال البطولات، متأكد أن جاريث سيجد بعض الصعوبة في اختيار التشكيلة، لكن هذا ما نريده لأن هذه الطريقة الوحيدة التي ستجعلنا أحد أقوى منتخبات العالم“.

وأضاف: ”قدمنا أداء رائعا في كأس العالم 2018. لم نحقق أقصى ما لدينا، لذلك في وجود هؤلاء اللاعبين والمدرب والطاقم المعاون له، لدينا فرصة كبيرة وحماس كذلك لخوض هذا التحدي. ندرك أن البطولة ستكون صعبة لكن نملك ما يكفي من القدرة لمحاولة الاستمرار في البطولة للنهاية“.

ويتصدر كين البالغ عمره 27 عاما قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه سينهي الموسم مرة أخرى دون ألقاب، ما زاد من تكهنات بشأن سعيه للرحيل عن توتنهام هوتسبير.

وقال: ”حققت الكثير من الأشياء في اللعبة، لكن لا يزال هناك الكثير في ذهني أريد تحقيقه، تحدثت فقط عن (الفوز بالألقاب). هذا هو سبب لعبي كرة القدم، ولهذا أصبحت لاعب كرة قدم، للفوز وتجربة هذه الخبرة مع زملائي بالفريق، رفع الكؤوس والفوز بالمباريات الكبرى، هذا لم يحدث حتى الآن، لكني أشعر أن لدي الوقت لتحقيقه. أنا أتطلع فقط للأمام وأثق في تحقيق ذلك“.

وجدد كين عقد رعاية قميصه مع ليتون أورينت المنافس في الدرجة الرابعة، وهو الفريق الذي لعب له في بداياته.

وقال: ”الأمر يتعلق برد الجميل، ليتون أورينت منحني أول انطلاقة في عالم الاحتراف وأول تجربة احترافية لي، واللعب له كان رائعا لتطوري وكان سببا كبيرا في وصولي للمكانة التي احتلها الآن وأفعل ما أفعله الآن، لدينا مساحة جيدة كلاعبين لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم وهذه مجرد طريقة واحدة لتحقيق ذلك“.