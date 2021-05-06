هازارد يعتذر لجماهير ريال مدريد: أنا آسف لم تكن نيتي سيئة

اعتذر إيدن هازارد عبر حسابه على انستغرام لجماهير ريال مدريد على ضحكه ومرحه مع زملائه السابقين في تشيلسي، رغم الخسارة بهدفين نظيفين في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ووداع البطولة.

وقال الدولي البلجيكي: ”أنا آسف، قرأت الكثير من التعليقات والآراء عني اليوم. كان حلمي دائما اللعب لريال مدريد وحضرت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب.. نيتي لم تكن سيئة.. الموسم لم ينتهِ بعد ومعا يجب أن نقاتل من أجل الفوز بالليغا. هالا مدريد!“.

وتعرض لاعب الوسط البالغ عمره 30 عاما لانتقادات عنيفة من الجماهير ووسائل إعلام إسبانية طالبت بعرضه للبيع فورا، وذلك بعدما ظهرت عليه علامات السعادة والفرح مع لاعبي تشيلسي عقب الخسارة.

والتقطت كاميرا المباراة هازارد وهو يصافح لاعبي تشيلسي، ويضحك مع كيرت زوما ويمزح مع لاعبين آخرين، ما أثار وسائل إعلام إسبانية بينها برنامج ”الشيرنغيتو“، الذي طالب مقدمه بعرض اللاعب للبيع.

وشارك هازارد لاعب تشيلسي السابق لمدة 89 دقيقة من مباراة الإياب في ستامفورد بريدج الليلة الماضية، ولم يكن له أي تأثير على النتيجة.

فيديو ضحك هازارد ومداعبته لاعبي #تشيلسي بعد إقصاء #ريال_مدريد من نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا تصرف هازارد تسبب في غضب واسع بين جماهير ريال مدريد التي شبهت اللاعب بغاريث بيل الذي ظهر كثيرا غير مكترث بنتائج الفريق.#ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/iOoC7IuuuK — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

وأعلن مقدم البرنامج المقرب من ريال مدريد أن النادي الملكي يجب أن يضع الدولي البلجيكي على رأس قائمة اللاعبين المعروضين للبيع الصيف الحالي، خاصة وأنه لم يقدم الكثير مع النادي منذ قدومه من تشيلسي في 2019 نظرا لغيابه طويلا بسبب الإصابة.

وأكد بيدرول أن هازارد لم يعد محصنا في تشكيلة ريال مدريد، سواء من المدير الفني زين الدين زيدان أو رئيس النادي فلورنتينو بيريز، كما انتقد تصرفات هازارد، وكذلك منح زيدان له الكثير من الفرص التي لم يستغلها، ليطالب برحيله عن النادي الملكي.