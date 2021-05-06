رحلة محرز وكانتي من الدرجة الثانية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد أن تزاملا في ليستر سيتي وقادا الثعالب للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015/2016، سيلتقي النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي وجها لوجه مع الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا إنجليزيا خالصا بعدما أطاح مانشستر سيتي بباريس سان جيرمان، ليضرب موعدا مع تشيلسي الذي تفوق على ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة.

وسيكون محرز وكانتي من أبرز لاعبي النهائي، بالنظر إلى دوريهما في مانشستر سيتي وتشيلسي، فمحرز سجل 3 أهداف من 4 سجلها السيتي على سان جيرمان.

بينما لعب كانتي دورا محوريا في تأهل تشيلسي على حساب ريال مدريد، بعدما قام بدور فعال في خط الدفاع والهجوم ليحرم كتيبة زين الدين زيدان من اللعب بأريحية، واستحق الإشادة بعد المباراتين.

وانضم محرز لليستر سيتي من لوهافر الفرنسي في 2014، مقابل 500 ألف يورو، وتدرج مع الفريق حتى وصل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل الفريق المركز الرابع عشر موسم 2014/215، بعدما حصد 41 نقطة من 38 مباراة.

وفي ذلك الموسم، لعب محرز 32 مباراة، سجل فيها 4 أهداف، جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين صنع 3، وهي كذلك في الدوري الإنجليزي.

وبعد عام واحد كان محرز حديث الصحف، بعدما قدم موسما رائعا، ليقود ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، وسجل محرز في ذلك الموسم 18 هدفا وصنع 10.

هدف رياض محرز في شباك باريس سان جيرمان بعد عمل جماعي ممتاز من لاعبي مانشستر سيتي🔥🚀#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/qirb4CrdiB — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

وبات محرز هدفا لعدد كبير من الأندية، لكنه استمر مع ليستر سيتي حتى انضم لمانشستر سيتي صيف 2018، بناء على طلب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وكانت قيمة الصفقة 67 مليون يورو.

وتثبت الأرقام أن الموسم الحالي هو الأفضل لمحرز مع مانشستر سيتي، فقد شارك في 45 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 7.

أما كانتي، فقد انضم لليستر سيتي صيف 2015، من كان الفرنسي، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في صفقة كلفت الثعالب 9 ملايين يورو.

وفي أول موسم له، كان كانتي ضمن أبرز لاعبي ليستر سيتي المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016.

وفي ذلك الموسم التاريخي لليستر سيتي، شارك كانتي في 40 مباراة، ورغم أنه سجل هدفا وحيدا وصنع 4، إلا أنه كان أحد أفضل لاعبي الفريق إلى جانب رياض محرز وجيمي فاردي.

ولم يستمر كانتي طويلا مع ليستر سيتي، حيث غادره مقابل 35 مليون يورو إلى تشيلسي، ليحرز مع البلوز لقب الدوري الإنجليزي موسم 2016/2017.

وشارك كانتي الموسم الحالي مع تشيلسي في 44 مباراة، منها 28 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و12 في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل على مدار الموسم أي هدف، في حين صنع 3 أهداف.

لكن كانتي يقوم بدور كبير في تشكيلة البلوز تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، واستحق جائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي يوم 29 مايو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنهما سيلعبان قبل ذلك يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفوز مانشستر سيتي على تشيلسي يعني حسم كتيبة بيب غوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحها للمرة الخامسة في آخر 10 مواسم.