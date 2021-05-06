بعد انتقاده في مباراة الذهاب.. زوجة تياغو سيلفا تتغنى بتيمو فيرنر

تغنت إيزابيل زوجة تياغو سيلفا مدافع تشيلسي بزميله الألماني تيمو فيرنر، عقب تسجيله الهدف الأول للبلوز على ريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وافتتح فيرنر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 28 بضربة رأسية، قبل أن يضيف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3/1، وسيلعب مع مانشستر سيتي يوم 29 مايو المقبل.

وبعد أن هاجمت إيزابيل زوجة سيلفا الألماني فيرنر في مباراة الذهاب، بعدما أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لم تملك إيزابيل إلا مدح فيرنر عقب مباراة الإياب.



وكتبت إيزابيل عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“: ”فيرنر جيد جدا! هذا ما أتحدث عنه، أنت تعرف، أنت أفضل صديق لي، أحبك“.

وبعد مباراة الذهاب، وفي كلماتها التي ترجمتها صحيفة ”مترو“، قالت إيزابيل: ”كل فريق أذهب إليه هناك مهاجم يضيع الكثير من الأهداف … هذا فيرنر، ما اسمه؟

وفي مقطع فيديو ثانٍ نُشر على حسابها، أضافت: ”نحتاج إلى هدف، نحتاج إلى الفوز في هذه المباراة، لكن المهاجمين لا يريدون التسجيل، ولا أعرف لماذا لا يسجلون“.

وفي مقطع فيديو منفصل تم نشره على تويتر، بدا أن إيزابيل وصفت فيرنر بأنه ”دودة“ مستخدمة اللغة البرتغالية.

ويسعى تشيلسي لثاني ألقابه في دوري أبطال أوروبا، في حين يريد مانشستر سيتي التتويج بأول ألقابه في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

لكن قبل المباراة النهائية سيلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي، السبت المقبل، على ملعب الاتحاد لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.