ما فعله عار.. مطالبات بعرض هازارد للبيع فورا (فيديو)

دعا جوسيب بيدرول مقدم برنامج ”الشيرنغيتو دي خوغونيس“ المقرب من ريال مدريد النادي الملكي لعرض إيدن هازارد للبيع فورا عقب ظهوره يضحك ويتمايل مع زملائه السابقين لاعبي تشيلسي في أعقاب الخسارة 2-صفر في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من البطولة.

فيديو ضحك هازارد ومداعبته لاعبي #تشيلسي بعد إقصاء #ريال_مدريد من نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا تصرف هازارد تسبب في غضب واسع بين جماهير ريال مدريد التي شبهت اللاعب بغاريث بيل الذي ظهر كثيرا غير مكترث بنتائج الفريق.#ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/iOoC7IuuuK — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

وتأهل تشيلسي إلى مواجهة غريمه المحلي مانشستر سيتي في النهائي بعد فوزه على ريال مدريد 3-1 في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والعودة.

لكن هازارد لاعب تشيلسي السابق الذي شارك في 89 دقيقة من مباراة الإياب في ستامفورد بريدج الليلة الماضية تسبب في غضب كبير لجماهير ريال مدريد بعدما ظهرت عليه علامات السعادة والفرح مع لاعبي تشيلسي عقب الخسارة.

والتقطت كاميرا المباراة هازارد وهو يصافح لاعبي تشيلسي، ويضحك مع كيرت زوما ويمزح مع لاعبين آخرين؛ ما أثار بيدرول شخصيا والعديد من ضيوفه.

وقد أعلن مقدم البرنامج المقرب من ريال مدريد أن النادي الملكي يجب أن يضع الدولي البلجيكي على رأس قائمة اللاعبين المعروضين للبيع الصيف الحالي، خاصة وأنه لم يقدم الكثير مع النادي منذ قدومه من تشيلسي في 2019 نظرا لغيابه طويلا بسبب الإصابة.

وأكد بيدرول أن هازارد لم يعد محصنا في تشكيلة ريال مدريد، سواء من المدير الفني زين الدين زيدان أو رئيس النادي فلورنتينو بيريز، كما انتقد تصرفات هازارد وكذلك منح زيدان له الكثير من الفرص التي لم يستغلها، ليطالب برحيله عن النادي الملكي.

‼️"HAZARD está EN EL MERCADO"‼️ 👀¡Atención a la INFORMACIÓN de @jpedrerol en #ChiringuitoHazard! pic.twitter.com/Wotdtl31gX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 5, 2021

كما أجرى الصحفي على حسابه استفتاء لجماهير ريال مدريد حول بيع النجم البلجيكي إيدين هازارد الصيف المقبل.

وهاجم الصحفي إيدو أغيري النجم البلجيكي في البرنامج قائلا:“ هازارد لا تضحك على جماهير ريال مدريد، ما فعلته عار. أعتقد أن مسيرتك برفقة الفريق انتهت“.

وأكد الصحفي كريستوبال سوريا أن المشكلة في التخلص من إيدين هازارد تكمن في زيدان: ”ربما تكون المشكلة في كون هازارد هو الفتى المدلل لزيدان“.

كما هاجم الصحفي الشهير توماس رونسيرو من صحيفة “ آس “ النجم البلجيكي:“ هازارد يضحك مع زملائه السابقين في تشيلسي بعد اللقاء، هذا اللاعب لم يفهم من هو ريال مدريد، التجديد الذي يحتاجه ريال مدريد يجب أن يبدأ من بيعه سريعا. وداعا هازارد“.