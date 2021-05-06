تليغراف: "يويفا" قد ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى بريطانيا

قالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيتعرض لضغوط متزايدة خلال الأيام القليلة المقبلة لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول إلى المملكة المتحدة نظرا لقيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيخوض تشيلسي ومانشستر سيتي النهائي في 29 مايو/آيار الحالي في إسطنبول بتركيا ولكن هناك مخاوف من أن قيود السفر ستمنع العديد من الجماهير من الحضور.

ويتعرض ”يويفا“ لضغوط كبيرة لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا بعد انضمام تشيلسي إلى مانشستر سيتي في أكبر مباراة لكرة القدم للأندية في القارة العجوز.

ودعا قادة روابط المشجعين في الناديين والنواب وخبراء الصحة العامة جميعًا إلى نقل المواجهة الإنجليزية الخالصة من إسطنبول إلى المملكة المتحدة وسط مخاوف من أن قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا ستحول دون حضور العديد من الجماهير وأن أولئك الذين سيذهبون سيصابون بالمرض في بلد يكافح لاحتوائه.

وفي حال حدوث ذلك سيكون ”يويفا“ قد استبعد استاد أتاتورك من استضافة النهائي للعام الثاني على التوالي، بعدما أقيم نهائي العام الماضي في لشبونة بنظام البطولة المجموعة من دور الثمانية حتى النهائي بسبب قيود كوفيد-19، لكنه يواجه ضغوطًا كبيرة للقيام بذلك بعد تأهل سيتي وتشيلسي للنهائي.

وقال كيفن باركر ، الأمين العام لرابطة جماهير مانشستر سيتي: ”بالطبع ، نودهم أن يفعلوا ذلك“.

واستشهد بالدور الرئيسي لحكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي في إسقاط دوري السوبر الأوروبي ، وأضاف: ”ربما يدين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للحكومة البريطانية بالجميل في إسقاط دوري السوبر وها هي الطريقة الأكثر مثالية لرد الجميل بنقل المباراة لإنجلترا“.

وأضاف كليف أوجر ، رئيس رابطة مشجعي تشيلسي: ”هذا هو السيناريو المثالي“، بينما قال كلايف إيفورد النائب ، وهو عضو في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة ووزير سابق للرياضة في حكومة الظل (حكومة من المعارضة) : ”من المنطقي تمامًا إقامة هذه المباراة المهمة في استاد ويمبلي على أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية في وقت لاحق“.

ومن المتوقع أن يحصل سيتي وتشيلسي على أكثر من 4000 تذكرة لكل منهما لملعب أتاتورك ، وقال إيفورد إن خارطة الطريق البريطانية للإغلاق ستتعرض للسخرية إذا سافر آلاف المشجعين إلى تركيا في الظروف الحالية هناك، إذ يجيب عليهم الخضوع لحجر صحي إلزامي عند عودتهم.

وأيد هذا الرأي النائبان كيفن برينان وليلى موران ، وكذلك خبراء الصحة العامة البروفيسور بول هانتر من جامعة نورويتش والبروفيسور كيث نيل من جامعة نوتنغهام.

وقد لا يتمكن العديد من الجماهير من حضور المباراة على أي حال ، إذا لم تتم إضافة تركيا ، كما هو متوقع ، إلى ”القائمة الخضراء“ للحكومة البريطانية في 17 مايو/آيار الجالي.

وهذا يعني أن سكان المملكة المتحدة الذين سيذهبون لإسطنبول لحضور النهائي في 29 مايو/آيار يجب أن يخضعوا للعزل لمدة تصل إلى 10 أيام عند العودة.

بالإضافة إلى قواعد المملكة المتحدة ، سيتعين على الجماهير المسافرة لتركيا الامتثال لقيود الدخول عبر الحدود ، والتي يمكن أن تشمل إظهار دليل على تطعيهم بلقاح فيروس كورونا أو وجود اختبار سلبي للفيروس قبل المباراة بمدة قصيرة.