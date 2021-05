تشيلسي وتوخيل يحطمان الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد

نجح شباب تشيلسي في إقصاء ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وحطم عدة أرقام قياسية أمام الحرس القديم للنادي الملكي، ليضرب النادي اللندني موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص في اسطنبول في 29 من الشهر الحالي، بعد فوزه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقالت إحصائيات Opta إن المدير الفني الألماني توماس توخيل أصبح أول مدرب يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين في تاريخ البطولة، بعدما قاد باريس سان جيرمان الفرنسي لنهائي العام الماضي.

1 – @TTuchelofficial ( @ChelseaFC ) is the 1st manager in the history of #ChampionsLeague and European Cup to reach the final in consecutive seasons with different clubs. Versatile. #CHERMA pic.twitter.com/QRc1zAYqOx

وحافظ الحارس السنغالي إدوارد ميندي على نظافة شباكه في ثماني مباريات من 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أكبر عدد من المباريات يحققه حارس في موسم واحد مع فريق إنجليزي في تاريخ المسابقة.

8 – Édouard Mendy has kept eight clean sheets in 11 UEFA Champions League matches this season, the most in a single campaign by a goalkeeper for an English side in the competition's history. Wall. #CHERMA pic.twitter.com/0v8dhXONP5

