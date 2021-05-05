تشيلسي وتوخيل يحطمان الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد

نجح شباب تشيلسي في إقصاء ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وحطم عدة أرقام قياسية أمام الحرس القديم للنادي الملكي، ليضرب النادي اللندني موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص في اسطنبول في 29 من الشهر الحالي، بعد فوزه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقالت إحصائيات Opta إن المدير الفني الألماني توماس توخيل أصبح أول مدرب يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين في تاريخ البطولة، بعدما قاد باريس سان جيرمان الفرنسي لنهائي العام الماضي.

1 – @TTuchelofficial (@ChelseaFC) is the 1st manager in the history of #ChampionsLeague and European Cup to reach the final in consecutive seasons with different clubs. Versatile. #CHERMA pic.twitter.com/QRc1zAYqOx — OptaFranz (@OptaFranz) May 5, 2021

وحافظ الحارس السنغالي إدوارد ميندي على نظافة شباكه في ثماني مباريات من 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أكبر عدد من المباريات يحققه حارس في موسم واحد مع فريق إنجليزي في تاريخ المسابقة.

8 – Édouard Mendy has kept eight clean sheets in 11 UEFA Champions League matches this season, the most in a single campaign by a goalkeeper for an English side in the competition's history. Wall. #CHERMA pic.twitter.com/0v8dhXONP5 — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2021

وسيكون نهائي تشيلسي ومانشستر سيتي ثاني نهائي إنجليزي خالص في آخر ثلاثة مواسم، بعد المباراة التي جمعت ليفربول وتوتنهام هوتسبير في نهائي 2019 على استاد واندا ميترو بوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، لكنه ثالث نهائي إنجليزي في تاريخ البطولة بعد النهائي الأول الذي جمع تشيلسي ومانشستر يونايتد في 2008 الذي حسمه يونايتد، وتملك إسبانيا نفس عدد المرات من المباريات النهائية التي جمعت فريقين إسبانيين وذلك أعوام 2000 و2014 و2016.

ولم تهتز شباك تشيلسي وسيتي سوى أربع مرات في مشوارهما نحو النهائي، وهي أول مرة تجمع المباراة النهائية بين فريقين تلقيا أربعة أهداف أو أقل، بعد نهائي آرسنال وبرشلونة عام 2006، حيث تلقى آرسنال هدفين وبرشلونة أربعة قبل المباراة النهائية

وساهم المهاجم الألماني تيمو فيرنر بشكل مباشر في 22 هدفًا لتشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم (12 هدفًا و 10 تمريرات حاسمة)، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعبي البلوز هذا الموسم، وكان إيدن هازارد لاعب ريال مدريد الحالي آخر لاعب في تشيلسي يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم 2018-19.

وهذا الهدف الـ11 لفيرنر في دوري أبطال أوروبا، وساهم بشكل مباشر في ستة أهداف خلال 11 مباراة مع تشيلسي في البطولة هذا الموسم (سجل 4 أهداف وصنع اثنين آخرين).

هدف تشيلسي الأول على ريال مدريد .. تيمو فيرنر 🔥

تشيلسي 1 ريال مدريد 0#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/cnvxnDFO4A — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

وبات ميسون ماونت صاحب الهدف الثاني لتشيلسي، والبالغ عمره 22 عامًا و 15 يومًا، ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد واين روني (21 عامًا و 182 يومًا ضد ميلان). كما أنه أول لاعب إنجليزي يسجل لتشيلسي في هذا الدور منذ مدربه السابق فرانك لامبارد في 2008.

ولم ينتصر ريال مدريد بطل أوروبا 13 مباراة في آخر أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام أندية إنجليزية، واكتفى بتسجيل هدفين فقط في المباريات الأربع. ويرجع آخر فوز له على نادٍ إنجليزي إلى أكتوبر/تشرين الثاني 2014 على حساب ليفربول 3-صفر في دور المجموعات.