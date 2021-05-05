رياضة

ظهر ضاحكًا ويمزح مع لاعبي تشيلسي.. هازارد يثير غضب جماهير ريال مدريد (فيديو) ‎
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 21:34 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 22:40 GMT

ظهر ضاحكًا ويمزح مع لاعبي تشيلسي.. هازارد يثير غضب جماهير ريال مدريد (فيديو) ‎

تسبب البلجيكي إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد في غضب جماهير فريقه، بعدما ظهرت عليه علامات السعادة والمرح مع لاعبي تشيلسي بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تسبب البلجيكي إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد في غضب جماهير فريقه، بعدما ظهرت عليه علامات السعادة والمرح مع لاعبي تشيلسي بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.

وشارك هازارد في خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع فريق المدرب زيدان البطولة.

والتقطت كاميرا المباراة هازارد وهو يصافح لاعبي تشيلسي، ويضحك بطريقة استفزازية مع كورت زوما ويمزح مع لاعبين آخرين.

 

 

وواصل تشيلسي حلمه نحو التتويج بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه 2 – صفر على ضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، ليقتنص الفريق الإنجليزي بطاقة الصعود للمباراة النهائية، التي ستُجرى بمدينة اسطنبول التركية في 29 مايو الحالي، عقب فوزه 3 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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