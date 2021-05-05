تشيلسي يصعق ريال مدريد ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-0 على ضيفه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وواصل تشيلسي حلمه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية بفوز مثير على الريال ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي، ليصبح نهائي دوري أبطال أوروبا إنجليزيًا خالصًا.

وسجل تيمو فيرنر هدفًا لتشيلسي، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، ثم سجل اللاعب نفسه هدف اللقاء الأول برأسه في الدقيقة 28.

وأطلق ماسون ماونت رصاصة الرحمة على الريال، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه تشيلسي في شباك الريال في الدقيقة 85

وبهذا الفوز ضرب تشيلسي موعدًا مع مانشستر سيتي في النهائي، يوم 29 مايو، في مدينة إسطنبول.