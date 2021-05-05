تشيلسي يصعق ريال مدريد ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-0 على ضيفه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.
وواصل تشيلسي حلمه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية بفوز مثير على الريال ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي، ليصبح نهائي دوري أبطال أوروبا إنجليزيًا خالصًا.
#تشيلسي يصعق #ريال_مدريد بالفوز عليه إياباً 0-2 ويضرب موعد مع #مانشستر_سيتي في نهائي #دوري_أبطال_أوروبا لملاقاة
نهائي #UCL إنجليزي خالص#ريال_مدريد_تشيلسي #تشيلسي_ريال_مدريد pic.twitter.com/7pYmMKZ97b
— إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021
وسجل تيمو فيرنر هدفًا لتشيلسي، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، ثم سجل اللاعب نفسه هدف اللقاء الأول برأسه في الدقيقة 28.
وأطلق ماسون ماونت رصاصة الرحمة على الريال، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه تشيلسي في شباك الريال في الدقيقة 85
وبهذا الفوز ضرب تشيلسي موعدًا مع مانشستر سيتي في النهائي، يوم 29 مايو، في مدينة إسطنبول.
هدف تشيلسي الأول على ريال مدريد .. تيمو فيرنر 🔥
تشيلسي 1 ريال مدريد 0#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي
— إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021