رياضة

تشيلسي يصعق ريال مدريد ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 21:05 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 22:35 GMT

تشيلسي يصعق ريال مدريد ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

ضرب تشيلسي موعدًا مع مانشستر سيتي في النهائي يوم 29 مايو في مدينة إسطنبول.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-0 على ضيفه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وواصل تشيلسي حلمه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية بفوز مثير على الريال ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي، ليصبح نهائي دوري أبطال أوروبا إنجليزيًا خالصًا.

 

وسجل تيمو فيرنر هدفًا لتشيلسي، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، ثم سجل اللاعب نفسه هدف اللقاء الأول برأسه في الدقيقة 28.

وأطلق ماسون ماونت رصاصة الرحمة على الريال، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه تشيلسي في شباك الريال في الدقيقة 85

وبهذا الفوز ضرب تشيلسي موعدًا مع مانشستر سيتي في النهائي، يوم 29 مايو، في مدينة إسطنبول.

 

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