التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”ستامفورد بريدج“ بالعاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وريال مدريد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب ”ستامفورد بريدج“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

سيناريو التأهل

خرج لقاء الذهاب بالتعادل بين الفريقين في إسبانيا بنتيجة 1-1 وهو ما يجعل نتيجة الفوز تصعد بأي فريق للدور النهائي.

ويعني التعادل بين الفريقين دون أهداف صعود تشيلسي للنهائي بأفضلية التسجيل خارج الديار، بينما يعني التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 مثل 2-2 أو 3-3 صعود ريال مدريد.

ويعني تكرار التعادل بنتيجة 1-1 لجوء الفريقين للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة وفي حالة استمرار التعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وصعد مانشستر سيتي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الأربعة.

وسيكون النهائي إنجليزياً خالصاً حال تأهل تشيلسي وهو ما حدث من قبل في موسم 2007-2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد وفي موسم 2018-2019 بين ليفربول وتوتنهام.

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال من قبل 16 مرة وهو الأكثر وصولاً للمباراة النهائية وحصد اللقب الأوروبي 13 مرة آخرها 2018 وخسر اللقاء النهائي 3 مرات فقط.

ووصل تشيلسي للنهائي مرتين، فاز باللقب عام 2012 وخسر عام 2008.

ويبحث ريال مدريد عن أول فوز رسمي ضد تشيلسي بعدما تقابلا في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1971 وتعادل بنتيجة 1-1 وأعيدت المباراة وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1 كما فاز تشيلسي بنتيجة 1-0 وحصد لقب كأس السوبر الأوروبي عام 1998.

أسلحة تشيلسي

يبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز على حساب ريال مدريد واقتناص تذكرة التأهل للدور النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وقال المدرب توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن نتيجة مباراة الذهاب يجب نسيانها وتحقيق الفوز للتأهل بشكل رسمي للمباراة النهائية.

وأوضح توخيل أنه لا بد من التعامل بثقة في مواجهة الريال وحصد الفوز رافضاً نغمة الخوف أو التعامل مع الواقع التاريخي للريال وكونه بطلا سابقا للبطولة 13 مرة.

ويغيب عن تشيلسي لاعبه ماتيو كوفاسيتش للإصابة، ويعتمد البلوز على تشكيلة تضم الحارس إدوارد ميندي وأمامه ثلاثي خط الدفاع تياغو سيلفا وأنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسن.

ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره نغولو كانتي وأمامهما ماسون ماونت ويميناً سيزار ازابيلكويتا ويساراً بن تشيلويل بينما يقود الهجوم تيمو فيرنر وخلفه كريستيان بوليستش.

خبرة ريال مدريد

يراهن ريال مدريد على خبراته من أجل تحقيق الفوز في لندن وحسم تذكرة التأهل لنهائي البطولة القارية.

وأكد المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه جاهز لخوض المباراة من أجل التأهل للدور النهائي من خلال تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن ريال مدريد يملك أفضل اللاعبين ولديهم قدرة على حصد الفوز على حساب تشيلسي، ولكن يجب أن يعاني الفريق ويبذل مجهوداً كبيراً لاقتناص بطاقة التأهل.

ويغيب عن ريال مدريد رافايل فاران ولوكاس فاسكيز وداني كارفخال بسبب الإصابات بينما يعود سيرجيو راموس بعد غياب وإن كانت فرص مشاركته ليست كبيرة بحسب زيدان.

ويعتمد زيدان على تشكيلته التي تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو وناتشو أو سيرجيو راموس ويميناً ألفارو أودريوزولا ويساراً فيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس مع ثلاثي الهجوم إيدين هازارد وفينسيوس جونيور وكريم بنزيما.

وأكد محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن هذه المواجهة صعبة وخارج التوقعات تماماً خاصة أن نتيجة لقاء الذهاب لا تعطي أفضلية لفريق على الآخر.

وأوضح أن ريال مدريد فريق يملك خبرة عبور نصف النهائي ولديه مدرب هادئ ومنظم بقيمة زيدان يستطيع استغلال الأطراف وقدرات خط الوسط بجانب موهبة بنزيما.

وأشار إلى أن تشيلسي فريق يجيد الأداء السريع والسيطرة على وسط الملعب والقدرة على الالتحامات واستغلال قوة فيرنر وموهبة ماونت.