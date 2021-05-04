لاعبو باريس سان جيرمان يتهمون الحكم بسبهم بألفاظ نابية

كشف أندير هيريرا وماركو فيراتي، لاعبا باريس سان جيرمان، عقب الخسارة مجددا أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أن الحكم الهولندي بيورن كويبرز أظهر عدم احترام تجاه لاعبي فريقهما وسب بعضهم بألفاظ نابية.

وأحرز الجزائري رياض محرز هدفين، ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 4-1 في مجموعة مباراتي الذهاب والعودة.

وفرض سيتي سيطرته على نظيره الفرنسي الذي فقد أعصابه بعد الاستراحة وأكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69 بسبب دهس قدم البرازيلي المخضرم فرناندينيو.

ويلعب فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في النهائي في اسطنبول يوم 29 مايو/أيار ضد غريمه المحلي تشيلسي أو ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 13 مرة.

وقال هيريرا وفيراتي في مقابلة مع قناة RMC Sport الفرنسية عقب المباراة، إن الحكم أظهر عدم احترام تجاه الضيوف، حيث أوضح اللاعبان بالفعل أن ليوناردو باريديس كان ضحية للسيد كويبرز: ”نتحدث بالاحترام مع الحكام، لكنه سب باريديس. أود أن أقول إنه إذا قلنا ذلك، من المؤكد أنه سيتم إيقافنا ثلاث أو أربع مباريات“.

وقالت المحطة إنه بعد بضع دقائق، وبينما كان لا يزال أمام كاميراتنا، أجاب فيراتي، مشيرا إلى أنه قد تم استهدافه أيضًا: ”أنا أيضًا الحكم سبني بألفاظ نابية. ولو قلت له ما قاله لي لتم إيقافي عشر مباريات، بالتأكيد. أتحدث الكثير مع الحكم، لكنني لا أسبه بهذه الطريقة“.

وزاد التوتر في الشوط الثاني، خاصة في آخر 20 دقيقة بعد طرد دي ماريا؛ بسبب تدخل خشن على فرناندينيو. ثم حذر بيورن كويبرز لاعب الوسط الإيطالي فيراتي.

كما تلقى كيفن دي بروين وأوليكسندر زينتشينكو، الغاضبين للغاية أيضًا، بطاقة صفراء في أعقاب ذلك، ثم في الدقائق الأخيرة تم تحذير بريسنيل كيمبيبي ودانيلو بيريرا بعد عدة مخالفات.