لاعبو باريس سان جيرمان يتهمون الحكم بسبهم بألفاظ نابية

كشف أندير هيريرا وماركو فيراتي، لاعبا باريس سان جيرمان، عقب الخسارة مجددا أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أن الحكم الهولندي بيورن كويبرز أظهر عدم احترام تجاه لاعبي فريقهما وسب بعضهم بألفاظ نابية.

وأحرز الجزائري رياض محرز هدفين، ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 4-1 في مجموعة مباراتي الذهاب والعودة.

وفرض سيتي سيطرته على نظيره الفرنسي الذي فقد أعصابه بعد الاستراحة وأكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69 بسبب دهس قدم البرازيلي المخضرم فرناندينيو.

ويلعب فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في النهائي في اسطنبول يوم 29 مايو/أيار ضد غريمه المحلي تشيلسي أو ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 13 مرة.

Marco Verratti: "The referee told me f*** you twice. If I do that, I get a 10-match ban."

Ander Herrera: "The referee told Paredes to f*** off. It's incredible."

Shocking if true.😳

More on: https://t.co/6xDsqBBq6k#TheGoalpostNews #MCIPSG #MCFC #PSG #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/dwtJU246MJ

— The Goalpost – Latest Football News (@TGoalpost) May 4, 2021