رياضة

شاهد احتفالات لاعبي وجماهير مانشستر سيتي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)‎
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 22:11 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 23:35 GMT

شاهد احتفالات لاعبي وجماهير مانشستر سيتي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)‎

شهدت غرفة ملابس لاعبي مانشستر سيتي احتفالات جنونية من اللاعبين بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء. كما احتفلت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهدت غرفة ملابس لاعبي مانشستر سيتي احتفالات جنونية من اللاعبين بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء.

كما احتفلت الجماهير خارج ملعب ”الاتحاد“ بإشعال الألعاب النارية ابتهاجا بالتأهل.

وأحرز رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بالفوز 2-0 على ضيفه باريس سان جيرمان على استاد الاتحاد، ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.

وفرض سيتي سيطرته على نظيره الفرنسي، الذي فقد أعصابه بعد الاستراحة وأكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69 بسبب دهس قدم فرناندينيو.

ويلعب فريق المدرب بيب غوارديولا في النهائي في اسطنبول يوم 29 مايو ضد غريمه المحلي تشيلسي أو ريال مدريد الإسباني.

وظهر تأثر باريس سان جيرمان بغياب كيليان مبابي المصاب في ربلة الساق، الذي اضطر لمشاهدة المباراة من على مقاعد البدلاء.

وبلغ غوارديولا نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ أن نال اللقب للمرة الثانية مع برشلونة في 2011.

وقال غوارديولا في تصريحاته عقب المباراة: ”هذا التأهل لنا جميعًا وللنادي، فخور للغاية وأفكاري الأولى هي مع اللاعبين الذين لم يلعبوا اليوم، جميعهم يستحقون اللعب، وقدم الجميع مساهمة والآن حان الوقت للاستمتاع بالتأهل، يجب أن نفوز بالدوري الإنجليزي ولدينا أسبوعان أو ثلاثة أسابيع للتحضير للنهائي“.

وأضاف: ”فزنا بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين ضد فريق تغلب على برشلونة وبايرن ميونخ، هذا يعني الكثير بالنسبة لنا“.

وأشار: ”يعتقد الناس أنه من السهل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الوصول إلى النهائي الآن يبدو منطقيًا لما فعلناه في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، كل يوم كان هؤلاء الرجال متسقين وهذا أمر رائع“.

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