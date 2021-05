مانشستر سيتي يحطم عدة أرقام قياسية بالفوز على باريس سان جيرمان والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

أصبح الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، ثاني لاعب يسجل في ذهاب وإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق إنجليزي بعد السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، في موسم 2017-18، وذلك بعد الثنائية التي أحرزها في مباراة الذهاب بمرمى باريس سان جيرمان.

وحقق سيتي الفوز 2-1 في باريس بعد أداء رائع في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وتأهل رجال المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا لأول مرة إلى نهائي دوري الأبطال في تاريخ متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد ثنائية جديدة لمحرز، مساء الثلاثاء.

وحقق سيتي انتصاره السابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليحطم الرقم القياسي لأطول مسيرة مظفرة على الإطلاق لفريق إنجليزي في تاريخ دوري/كأس أوروبا، كما أنه بات أول إنجليزي ينتصر في 11 مباراة في دوري الأبطال في موسم واحد.

2 – Riyad Mahrez is only the second player to score in both legs of a Champions League semi-final tie for an English club after Sadio Mané in 2017-18. Valuable. — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2021

وأصبح سيتي تاسع فريق إنجليزي مختلف يصل إلى نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، بفارق ثلاثة أندية عن أي دولة أخرى (ألمانيا وإيطاليا – ستة أندية مختلفة وصلت إلى النهائي).

وافتتح محرز التسجيل لسيتي في الدقيقة 11 من المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد في مانشستر وقد غطته الثلوج، عندما تابع تسديدة زميله البلجيكي كيفن دي بروين التي ارتدت من الدفاع ليضع الكرة أرضية زاحفة في مرمى كيلور نافاس حارس سان جيرمان، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64 من متابعة تمريرة عرضية من فيل فودين.

وبات فودين سادس لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 10 أهداف على الأقل (14 هدفا) ويصنع (10 تمريرات حاسمة) في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو الوحيد في مانشستر سيتي الذي يفعل ذلك هذا الموسم.

وقالت إحصائيات OPTA، إن محرز، قائد الجزائر بطلة أفريقيا، ساهم في 22 هدفا في 27 مشاركة من البداية في مباريات دوري الأبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفه العاشر في البطولة في مرمى باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء.

6 – Man City have won their last six Champions League matches and victory tonight would see them break the record for the longest ever winning run by an English team in European Cup/Champions League history. Focus. pic.twitter.com/YbTMQCAfL8 — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2021

كما أنه أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف لسيتي في قبل نهائي البطولة القارية نظرا لأن الفريق الإنجليزي خاض قبل النهائي لثاني مرة في تاريخه بعد موسم 2015- 2016 عندما خسر أمام ريال مدريد في هذا الدور والذي توج باللقب فيما بعد.

وبات البرازيلي فرناندينيو، البالغ 36 عاما، أكبر لاعب يفوز في يوم ميلاده في مباراة بدوري أبطال أوروبا إلى جوار أولف كيرستين، لاعب باير ليفركوزن، الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين في انتصار فريقه في مباراة بدوري الأبطال عام 2001.

36 – Fernandinho (36 years) is the joint-oldest outfield player to win a UEFA Champions League game on their birthday alongside Bayer Leverkusen’s Ulf Kirsten in December 2001. Present. — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2021

وفشل باريس سان جيرمان في تكرار انتصاره خارج أرضه في الدورين الماضيين، إذ فاز 4-1 في برشلونة في دور الستة عشر و3-2 على بايرن ميونخ حامل اللقب في دور الثمانية.