رياضة

مانشستر سيتي يحطم عدة أرقام قياسية بالفوز على باريس سان جيرمان والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 21:40 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 22:05 GMT

مانشستر سيتي يحطم عدة أرقام قياسية بالفوز على باريس سان جيرمان والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوزه ذهابا وإيابا على باريس سان جيرمان

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أصبح الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، ثاني لاعب يسجل في ذهاب وإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق إنجليزي بعد السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، في موسم 2017-18، وذلك بعد الثنائية التي أحرزها في مباراة الذهاب بمرمى باريس سان جيرمان.

وحقق سيتي الفوز 2-1 في باريس بعد أداء رائع في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وتأهل رجال المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا لأول مرة إلى نهائي دوري الأبطال في تاريخ متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد ثنائية جديدة لمحرز، مساء الثلاثاء.

وحقق سيتي انتصاره السابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليحطم الرقم القياسي لأطول مسيرة مظفرة على الإطلاق لفريق إنجليزي في تاريخ دوري/كأس أوروبا، كما أنه بات أول إنجليزي ينتصر في 11 مباراة في دوري الأبطال في موسم واحد.

وأصبح سيتي تاسع فريق إنجليزي مختلف يصل إلى نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، بفارق ثلاثة أندية عن أي دولة أخرى (ألمانيا وإيطاليا – ستة أندية مختلفة وصلت إلى النهائي).

وافتتح محرز التسجيل لسيتي في الدقيقة 11 من المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد في مانشستر وقد غطته الثلوج، عندما تابع تسديدة زميله البلجيكي كيفن دي بروين التي ارتدت من الدفاع ليضع الكرة أرضية زاحفة في مرمى كيلور نافاس حارس سان جيرمان، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64 من متابعة تمريرة عرضية من فيل فودين.

وبات فودين سادس لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 10 أهداف على الأقل (14 هدفا) ويصنع (10 تمريرات حاسمة) في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو الوحيد في مانشستر سيتي الذي يفعل ذلك هذا الموسم.

وقالت إحصائيات OPTA، إن محرز، قائد الجزائر بطلة أفريقيا، ساهم في 22 هدفا في 27 مشاركة من البداية في مباريات دوري الأبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفه العاشر في البطولة في مرمى باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء.

كما أنه أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف لسيتي في قبل نهائي البطولة القارية نظرا لأن الفريق الإنجليزي خاض قبل النهائي لثاني مرة في تاريخه بعد موسم 2015- 2016 عندما خسر أمام ريال مدريد في هذا الدور والذي توج باللقب فيما بعد.

وبات البرازيلي فرناندينيو، البالغ 36 عاما، أكبر لاعب يفوز في يوم ميلاده في مباراة بدوري أبطال أوروبا إلى جوار أولف كيرستين، لاعب باير ليفركوزن، الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين في انتصار فريقه في مباراة بدوري الأبطال عام 2001.

وفشل باريس سان جيرمان في تكرار انتصاره خارج أرضه في الدورين الماضيين، إذ فاز 4-1 في برشلونة في دور الستة عشر و3-2 على بايرن ميونخ حامل اللقب في دور الثمانية.

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