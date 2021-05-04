سيطرة مطلقة.. مانشستر سيتي يمنع باريس سان جيرمان من التسديد في المرمى طوال 90 دقيقة‎

أظهرت إحصائية نشرها حساب ”سكاواكا“، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن سيطرة مطلقة نفذها لاعبو مانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بالفوز 2-0 على ضيفه باريس سان جيرمان على استاد الاتحاد، اليوم الثلاثاء، ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ويلعب سيتي في النهائي في اسطنبول يوم 29 مايو ضد غريمه المحلي تشيلسي أو ريال مدريد الإسباني.

وأظهرت الإحصائية أن رياض محرز سجل هدفه في الشوط الأول من المباراة ولم يصوب الفريق الفرنسي أي تصويبة، وأيضا في الشوط الثاني سجل النجم الجزائري الهدف الثاني ولم يصوب سان جيرمان طوال الـ90 دقيقة.

Shots on target in the second half: ◉ Riyad Mahrez (1)

◎ PSG (0) Goals in the second half: ◉ Riyad Mahrez (1)

◎ PSG (0) #UCL https://t.co/CoFBzyviHh — Squawka Football (@Squawka) May 4, 2021

وسيكون النهائي الحالي هو الأول للسيتي منذ 51 عاما، وتحديدا منذ الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

كما أصبح مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا أول فريق في الدوري الإنجليزي يفوز في 11 مباراة في موسم واحد من دوري الأبطال، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي سجل 10 انتصارات في (2002- 2003).