سيطرة مطلقة.. مانشستر سيتي يمنع باريس سان جيرمان من التسديد في المرمى طوال 90 دقيقة‎

أظهرت إحصائية نشرها حساب ”سكاواكا“، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن سيطرة مطلقة نفذها لاعبو مانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بالفوز 2-0 على ضيفه باريس سان جيرمان على استاد الاتحاد، اليوم الثلاثاء، ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ويلعب سيتي في النهائي في اسطنبول يوم 29 مايو ضد غريمه المحلي تشيلسي أو ريال مدريد الإسباني.

وأظهرت الإحصائية أن رياض محرز سجل هدفه في الشوط الأول من المباراة ولم يصوب الفريق الفرنسي أي تصويبة، وأيضا في الشوط الثاني سجل النجم الجزائري الهدف الثاني ولم يصوب سان جيرمان طوال الـ90 دقيقة.

Goals in the second half:

Shots on target in the second half:

وسيكون النهائي الحالي هو الأول للسيتي منذ 51 عاما، وتحديدا منذ الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

كما أصبح مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا أول فريق في الدوري الإنجليزي يفوز في 11 مباراة في موسم واحد من دوري الأبطال، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي سجل 10 انتصارات في (2002- 2003).

𝗠𝗮𝗻 𝗨𝘁𝗱 (𝟮𝟬𝟬𝟮-𝟬𝟯)

LWWWWWLWWWWDLLW

𝗠𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 (𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟭)

WWWWDWWWWWWW

Pep Guardiola's City are the first Premier League team to win 11 games in a single #UCL campaign, breaking United's record.

Just one more W needed. ⏳🏆 pic.twitter.com/JJjZRMoxYp

— William Hill (@WilliamHill) May 4, 2021