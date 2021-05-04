رياضة

سيطرة مطلقة.. مانشستر سيتي يمنع باريس سان جيرمان من التسديد في المرمى طوال 90 دقيقة‎
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 21:24 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 22:00 GMT

سيطرة مطلقة.. مانشستر سيتي يمنع باريس سان جيرمان من التسديد في المرمى طوال 90 دقيقة‎

أظهرت إحصائية نشرها حساب "سكاواكا"، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن سيطرة مطلقة نفذها لاعبو مانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي جمعت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أظهرت إحصائية نشرها حساب ”سكاواكا“، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن سيطرة مطلقة نفذها لاعبو مانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بالفوز 2-0 على ضيفه باريس سان جيرمان على استاد الاتحاد، اليوم الثلاثاء، ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ويلعب سيتي في النهائي في اسطنبول يوم 29 مايو ضد غريمه المحلي تشيلسي أو ريال مدريد الإسباني.

وأظهرت الإحصائية أن رياض محرز سجل هدفه في الشوط الأول من المباراة ولم يصوب الفريق الفرنسي أي تصويبة، وأيضا في الشوط الثاني سجل النجم الجزائري الهدف الثاني ولم يصوب سان جيرمان طوال الـ90 دقيقة.

وسيكون النهائي الحالي هو الأول للسيتي منذ 51 عاما، وتحديدا منذ الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

كما أصبح مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا أول فريق في الدوري الإنجليزي يفوز في 11 مباراة في موسم واحد من دوري الأبطال، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي سجل 10 انتصارات في (2002- 2003).

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