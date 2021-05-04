مانشستر سيتي يسقط باريس سان جيرمان ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الفريق الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه لنهائي البطولة الذي سيقام في اسطنبول.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، الأربعاء الماضي، وأقيمت على ملعب ”حديقة الأمراء“ في باريس، انتهت بانتصار مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية سيتي، النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقتين 11 و63.

جاء الهدف الأول من كرة طويلة صنعها إيدرسون إلى زينشينكو، الذي مررها بدوره إلى دي بروين، ثم سددها البلجيكي لتصطدم بدفاع باريس سان جيرمان، لترتد، حيث تابعها محرز وسددها بقدمه اليمنى في الشباك.

هدف رياض محرز في شباك باريس سان جيرمان بعد عمل جماعي ممتاز من لاعبي مانشستر سيتي🔥🚀#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/qirb4CrdiB — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

أما الهدف الثاني جاء من هجمة مرتدة رائعة، قادها فيل فودين على الجهة اليسرى، وانطلق سريعًا بالكرة تجاه المرمى، ثم مرر إلى كيفين دي بروين، ثم أعاد البلجيكي الكرة إلى فودين، وقدم فيل تمريرة أرضية عرضية لـمحرز الذي سددها في الشباك.

هدف رياض محرز الثاني في شباك باريس سان جيرمان مانشستر سيتي 2 باريس سان جيرمان 0#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_باريس pic.twitter.com/GgkqPGhZkX — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

وازدادت معاناة سان جيرمان بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه دي ماريا في الدقيقة 69، وذلك بعد اعتدائه دون كرة على فيرناندينيو أثناء ذهاب الأرجنتيني لتنفيذ رمية جانبية.

بطاقة حمراء لدي ماريا بعد اعتداءه على لاعب باريس سان جيرمان 🟥#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_باريس pic.twitter.com/ddGYnIsZmt — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

وينتظر مانشستر سيتي الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، التي ستقام غدا الأربعاء، لتحديد طرف النهائي الثاني.

وانتهت مباراة الذهاب بتعادل إيجابي (1-1) على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“.