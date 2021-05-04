رياضة

مانشستر سيتي يسقط باريس سان جيرمان ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 20:54 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 22:00 GMT

مانشستر سيتي يسقط باريس سان جيرمان ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الفريق الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه لنهائي البطولة الذي سيقام في اسطنبول.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، الأربعاء الماضي، وأقيمت على ملعب ”حديقة الأمراء“ في باريس، انتهت بانتصار مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية سيتي، النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقتين 11 و63.

جاء الهدف الأول من كرة طويلة صنعها إيدرسون إلى زينشينكو، الذي مررها بدوره إلى دي بروين، ثم سددها البلجيكي لتصطدم بدفاع باريس سان جيرمان، لترتد، حيث تابعها محرز وسددها بقدمه اليمنى في الشباك.

أما الهدف الثاني جاء من هجمة مرتدة رائعة، قادها فيل فودين على الجهة اليسرى، وانطلق سريعًا بالكرة تجاه المرمى، ثم مرر إلى كيفين دي بروين، ثم أعاد البلجيكي الكرة إلى فودين، وقدم فيل تمريرة أرضية عرضية لـمحرز الذي سددها في الشباك.

وازدادت معاناة سان جيرمان بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه دي ماريا في الدقيقة 69، وذلك بعد اعتدائه دون كرة على فيرناندينيو أثناء ذهاب الأرجنتيني لتنفيذ رمية جانبية.

وينتظر مانشستر سيتي الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، التي ستقام غدا الأربعاء، لتحديد طرف النهائي الثاني.

وانتهت مباراة الذهاب بتعادل إيجابي (1-1) على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“.

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