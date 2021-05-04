رياض محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري أبطال أوروبا‎ بعد هدفه في باريس سان جيرمان

حقق النجم الجزائري رياض محرز أرقاما رائعة بعد تسجيله هدف التقدم لفريقه في شباك باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح محرز التسجيل في الدقيقة 11، بتصويبة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك كيلور نافاس، حارس سان جيرمان.

وبحسب أرقام موقع ”أوبتا“ للإحصائيات، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لفريق إنجليزي، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

أرقام تاريخية لنجم #مانشستر_سيتي رياض محرز بعد هدفه في شباك باريس سان جيرمان #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_باريس pic.twitter.com/isztuTGRoZ — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

كما أصبح محرز أول لاعب عربي في تاريخ دوري الأبطال يُسجل ذهاباً وإياباً في نصف نهائي المسابقة منذ 1955.

كما سجل محرز هدفه التاسع في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة، متفوقا على ياسين إبراهيمي وسفيان فيغولي (8 أهداف) لكل منهما.

كما أصبح محرز أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يُسجل ثنائيه في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن مانشستر سيتي حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه، بالفوز على باريس سان جيرمان (2 1).

2 – Riyad Mahrez est seulement le 2e joueur à marquer à l'aller et au retour d'une demi-finale de Ligue des Champions avec un club anglais après Sadio Mané avec Liverpool en 2017/18. Vista. pic.twitter.com/lSSV3vEOen — OptaJean (@OptaJean) May 4, 2021