رياضة

رياض محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري أبطال أوروبا‎ بعد هدفه في باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 20:15 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 20:31 GMT

رياض محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري أبطال أوروبا‎ بعد هدفه في باريس سان جيرمان

حقق النجم الجزائري رياض محرز أرقاما رائعة بعد تسجيله هدف التقدم لفريقه في شباك باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق النجم الجزائري رياض محرز أرقاما رائعة بعد تسجيله هدف التقدم لفريقه في شباك باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح محرز التسجيل في الدقيقة 11، بتصويبة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك كيلور نافاس، حارس سان جيرمان.

وبحسب أرقام موقع ”أوبتا“ للإحصائيات، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لفريق إنجليزي، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

كما أصبح محرز أول لاعب عربي في تاريخ دوري الأبطال يُسجل ذهاباً وإياباً في نصف نهائي المسابقة منذ 1955.

كما سجل محرز هدفه التاسع في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة، متفوقا على ياسين إبراهيمي وسفيان فيغولي (8 أهداف) لكل منهما.

كما أصبح محرز أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يُسجل ثنائيه في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن مانشستر سيتي حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه، بالفوز على باريس سان جيرمان (2 1).

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