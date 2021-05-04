السماح لـ3 مشجعين بحضور اجتماعات مجلس إدارة نادي تشيلسي

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي السماح لـ3 من مشجعيه بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك اعتبارًا من يوم 1 يوليو المقبل.

وكشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن كل اجتماع سيخضر ثلاثة جماهير مختلفة، من الأفراد الداعمين للفريق.

نادي تشيلسي سيسمح ل3 من مشجعيه بحضور اجتماعات مجلس الإدارة اعتبارا من 1 يوليو المقبل.#دوري_السوبر_الاوروبي #دوري_ابطال_اوروبا

pic.twitter.com/VAgQWKa6EX — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

وكان تشيلسي واحدا من ستة أندية إنجليزية وقعت للانضمام لمشروع دوري السوبر الأوروبي المنهار. بعد احتجاجات الجماهير.

وكتب تشيلسي في خطاب إلى جماهيره ”نحن في النادي ملتزمون بحوار منفتح ومنتظم مع جماهيرنا والشركاء الآخرين، لكن في هذا الموقف نحن نشعر بالندم لعدم فعل ذلك بسبب ضيق الوقت وقيود السرية“.

يذكر أن 12 فريقا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا أعلنوا تأسيس بطولتهم القارية الخاصة مما أثار غضب الجماهير وبطولات الدوري في جميع أنحاء أوروبا.

لكن بعد عاصفة من الاحتجاجات والتهديدات بعقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) قال مسؤولو دوري السوبر إنهم ”سيدرسون“ الخطوات المقبلة بعدما اقتصرت المشاركة على عدد قليل من الأندية الإسبانية والإيطالية عقب انسحاب العديد من الأندية الأخرى.

توخيل قبل مواجهة ريال مدريد: تشيلسي ينتمي لكبار أوروبا ونستحق التواجد في النهائي

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي اليوم الثلاثاء أن الأداء الرائع الذي قدمه فريقه في التعادل مع مضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أثبت أنه ينتمي لكبار أوروبا.

وتعادل تشيلسي 1-1 مع بطل أوروبا 13 مرة ليحصل فريق المدرب توخيل على أفضلية بسيطة قبل مباراة الإياب في لندن غدا الأربعاء.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: ”الدرس الأساسي أنه يمكننا الثقة بأنفسنا ونستحق الوجود في الدور قبل النهائي. نستحق الوجود على هذا المستوى، إنها مباراة الإياب الحاسمة لذا فدخولها بدرجة معينة من الإيمان والثقة كان أمرا ضروريا. غير ذلك لن تكون لنا فرصة أمام فريق مثل ريال مدريد“.

وأشار المدرب الألماني، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد في يناير الماضي، إلى أن التحدي الأكبر لفريقه هو ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب.

وأضاف: ”التحدي دائما على مدار المباراتين، تلعب المباراة الأولى ثم تبدأ من الصفر في الثانية، لا أعلم أي وسيلة أخرى للاستعداد للمباراة سوى تشجيع فريقي على نزول أرض الملعب وتحقيق الفوز“.

وسيغيب ماتيو كوفاتشيتش عن مباراة الإياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ بينما يجب على المدافع أنطونيو رودريجر أن يضع قناعا واقيا إذا انضم للتشكيلة.

ويعاني ريال مدريد من إصابات هو الآخر إذ يغيب رفائيل فاران لعشرة أيام فيما انتهى موسم لوكاس فاسكيز وداني كاربخال.

وغاب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن مباراة الذهاب لكن توخيل يتوقع مشاركته باستاد ستامفورد بريدج.

وقال توخيل: ”أعتقد أنه سيبدأ. سنستعد على هذا الأساس. هل يغير ذلك الكثير لريال مدريد؟ نعم فهو قائده“.

وتابع: ”لذا فهذا يغير الكثير لكن لا يمكننا فقدان تركيزنا بشأن هذا القرار. يجب أن نملك الثقة وألا نخاف من هذا التحدي“.