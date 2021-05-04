التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (الاتحاد) بمدينة مانشستر الإنجليزية لمتابعة اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الاتحاد) في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس بريميوم 1″ بصوت المعلق جواد بده.

بوكيتينو: باريس سان جيرمان لن يغير طريقة لعبه أمام مانشستر سيتي لو غاب مبابي https://t.co/sXZ6TWxgtr pic.twitter.com/HR7QFwhOmt — إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2021

سيناريوهات التأهل

حقق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج أرضه على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في جولة الذهاب في فرنسا.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل أو الخسارة بنتيجة 1-0 للتأهل لنهائي دوري الأبطال.

ويستوجب على باريس سان جيرمان الفوز بفارق هدفين أو بنتيجة 3-2 أو أكبر للتأهل مباشرة بينما يعني فوز باريس بنتيجة 2-1 اللجوء لوقت إضافي لمدة 30 دقيقة وفي حالة استمرار التعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

ولم يصعد مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال من قبل، بينما باريس وصيف النسخة الماضية الذي صعد لنهائي 2020 وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ويبحث باريس عن أول انتصار على السيتي بعد 4 مواجهات رسمية انتهت أولاها بالتعادل دون أهداف في كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008 ثم تعادلا بنتيجة 2-2 ذهابا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 وفاز السيتي إيابا بهدف دون رد ثم فاز السيتي في فرنسا في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية.

غوارديولا لا يشك في مشاركة مبابي بمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان https://t.co/WyzvAUnZoH pic.twitter.com/IQt6Vk2zxi — إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2021

طموح مانشستر سيتي.. وحلم غوارديولا الغائب

يبحث مانشستر سيتي عن تحقيق طموحه والتأهل لنهائي الشامبيونز ليغ لأول مرة في تاريخه بعد مشروع يسير بنجاح مع تحول ملكية النادي لمجموعة (سيتي جروب) الإماراتية.

وقال بيب غوارديولا مدرب السيتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: إنه ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات للتأهل لنهائي البطولة القارية، مؤكدا أن فريقه سيحاول الظفر بتذكرة النهائي.

وأوضح أن الفوز في لقاء الذهاب لا يعطي أي مؤشر لتأهل فريقه من عدمه، فالمباراة ما زالت في الملعب من أجل تحقيق الفوز وتأكيد التأهل.

ويحلم غوارديولا بحصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة خارج برشلونة الإسباني بعدما أخفق في تحقيق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ الألماني ومع السيتي خلال السنوات الماضية.

ويعول غوارديولا على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس إديرسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر وأولكساندر زينتشينكو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره إلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين مع ثلاثي الهجوم رياض محرز وفيل فودين وبرناردو سيلفا.

أسلحة باريس سان جيرمان

يتطلع باريس لتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب والفوز بفارق هدفين من أجل التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي ومحاولة حصد الفوز باللقب القاري.

ويفتقد باريس خدمات إدريسا جاي للطرد في لقاء الذهاب بجانب خوان بيرنات للإصابة، وأكد المدرب ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الفرنسي أن فريقه جاهز للمباراة المرتقبة أمام باريس وهي ما ستكون معاناة لحصد الفوز.

وأشار إلى أن فريقه مطالب باللعب بشراسة هجومية وحصد بطاقة التأهل، مؤكدا أن فريقه بحاجة للمخاطرة.

وتحيط الشكوك بمشاركة كيليان مبابي، وتبدو تشكيلة البي إس جي المتوقعة بحضور الحارس كايلور نافاس وأمامه رباعي خط الدفاع ماركينيوس وبريسنل كيمبيبي وأليساندرو فلورينزي وميشيل بيكر.

ويقود خط الوسط أندير هيريرا وبجواره لياندرو باريديس مع صانع الألعاب ماركو فيراتي بجانب ثلاثي الهجوم نيمار وأنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي أو كيليان مبابي.

وأكد أحمد أبو مسلم ظهير ستراسبورغ الفرنسي الأسبق لإرم نيوز أن المواجهة لن تكون سهلة ونتيجة لقاء الذهاب لا تعبر عن ما سيحدث في مباراة الإياب.

وأوضح أن قوة السيتي في طريقة وأسلوب غوارديولا وقدراته الهجومية مع توازنه الدفاعي، مؤكداً أن غياب مبابي سيؤثر بشكل كبير على قوة باريس الهجومية، ولكنه قد يلحق بالمباراة وهو أمر سيكون مهما في رسم ملامح قدرات الفريق الفرنسي.