بوكيتينو: باريس سان جيرمان لن يغير طريقة لعبه أمام مانشستر سيتي لو غاب مبابي

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إن المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي سيتخذ، في اللحظات الأخيرة، قرارا بشأن مشاركة المهاجم الشاب كيليان مبابي أمام مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي للإصابة أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، رغم أنه لعب المباراة كاملة، لكنه غاب عن مواجهة لانس، يوم السبت، في الدوري الفرنسي.

وأظهر مقطع فيديو مبابي وهو يعرج عند وصوله مدينة مانشستر، قبل يوم من مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، علما أن النادي الإنجليزي فاز 2/1 في مباراة الذهاب.

Kylian Mbappé is flying with the PSG squad to Manchester today but hardly walking well – either this is some form of masterful deception or the French international is highly unlikely to start on Tuesday. pic.twitter.com/t0QkI2EkWn — Get French Football News (@GFFN) May 3, 2021

وقال بوكيتينو: ”نحتاج تقييم حالة مبابي، اليوم سيبدأ التدريبات الفردية وسنرى إن كان قادرا على الانضمام للمجموعة، سنرى غدا ما سيحدث“.

وسجل مبابي 37 هدفا وصنع 10 في 43 مباراة الموسم الحالي، بينها 25 هدفا في الدوري الفرنسي وهو هداف المسابقة.

وأضاف بوكيتينو أن باريس سان جيرمان لن يغير طريقة لعبه سواء لعب مبابي أو غاب أمام مانشستر سيتي، لكنه أكد ضرورة الاستفادة من الهجمات المرتدة.

وتابع المدرب الأرجنتيني: ”يجب أن نجهز أنفسنا لمباراة صعبة، يجب أن نلعب بشراسة وبفعالية للاستفادة من فرصنا“.

وأكمل: ”لديهم الأفضلية، يجب أن نغامر ونلعب بشجاعة ونخطط جيدا للمباراة؛ لأن مانشستر سيتي يمكنه اللعب بأكثر من طريقة، يجب أن نلعب بذكاء ونظهر قدراتنا في الملعب. ستكون معركة لكننا في أتم جاهزية“.

ويلعب المتأهل من هذه المباراة في المباراة النهائية مع المتأهل من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، التي تقام يوم الأربعاء.