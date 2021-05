بوكيتينو: باريس سان جيرمان لن يغير طريقة لعبه أمام مانشستر سيتي لو غاب مبابي

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إن المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي سيتخذ، في اللحظات الأخيرة، قرارا بشأن مشاركة المهاجم الشاب كيليان مبابي أمام مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي للإصابة أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، رغم أنه لعب المباراة كاملة، لكنه غاب عن مواجهة لانس، يوم السبت، في الدوري الفرنسي.

وأظهر مقطع فيديو مبابي وهو يعرج عند وصوله مدينة مانشستر، قبل يوم من مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، علما أن النادي الإنجليزي فاز 2/1 في مباراة الذهاب.

Kylian Mbappé is flying with the PSG squad to Manchester today but hardly walking well – either this is some form of masterful deception or the French international is highly unlikely to start on Tuesday. pic.twitter.com/t0QkI2EkWn

— Get French Football News (@GFFN) May 3, 2021