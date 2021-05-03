غوارديولا لا يشك في مشاركة مبابي بمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

طالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه بالتحكم في مشاعرهم، واستغلال الفرصة لصناعة التاريخ عند استضافة باريس سان جيرمان في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء.

وحقق سيتي الفوز 2-1 في باريس بعد أداء رائع في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، واقترب رجال غوارديولا بشدة من بلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة في التاريخ.

Kylian Mbappé is flying with the PSG squad to Manchester today but hardly walking well – either this is some form of masterful deception or the French international is highly unlikely to start on Tuesday. pic.twitter.com/t0QkI2EkWn — Get French Football News (@GFFN) May 3, 2021

وحث غوارديولا، الذي فاز باللقب مرتين كمدرب مع برشلونة، فريقه على اللعب بالثقة نفسها التي أسهمت في هيمنة الفريق على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين ”لا نريد أن نفرط في هذه الفرصة. أشعر أننا سنؤدي مباراة جيدة. إنها المرة الأولى التي يصل فيها معظمنا معا لهذه المرحلة.

”أعرف ما الذي نلعب من أجله، في هذه المباريات لا تحتاج للكثير من المشاعر والدوافع، يجب أن تتحلى بالهدوء وتدرك ما يتعين عليك فعله“.

وأضاف المدرب الإسباني ”عليهم أن يتخيلوا إمكانية فعل ذلك. ما يتعين علينا القيام به لا يختلف عن ما فعلناه في الشهور السبعة الماضية. نزول الملعب والأداء بنفس طريقتنا والفوز“.

وتوجد شكوك بشأن مشاركة المهاجم كيليان مبابي في المباراة، بعد غيابه عن الفوز على ريسنغ لانس يوم السبت الماضي، في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الكاحل.

ووضع ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان لاعبه ماركو فيراتي على مقاعد البدلاء أمام لانس.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 وهو يعرج عند وصوله إلى مانشستر، لكن غوارديولا لا يشك في جاهزية مبابي.

وقال ”إنه سيشارك في المباراة. أتطلع لرؤيته يلعب. من أجل كرة القدم وللمباراة ذاتها، أتمنى مشاركته“.

وسيكون باريس سان جيرمان مدعوما بحقيقة أنه انتصر خارج أرضه في الدورين الماضيين، إذ فاز 4-1 في برشلونة في دور الستة عشر و3-2 على بايرن ميونخ حامل اللقب في دور الثمانية.