غوارديولا لا يشك في مشاركة مبابي بمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

طالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه بالتحكم في مشاعرهم، واستغلال الفرصة لصناعة التاريخ عند استضافة باريس سان جيرمان في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء.

وحقق سيتي الفوز 2-1 في باريس بعد أداء رائع في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، واقترب رجال غوارديولا بشدة من بلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة في التاريخ.

Kylian Mbappé is flying with the PSG squad to Manchester today but hardly walking well – either this is some form of masterful deception or the French international is highly unlikely to start on Tuesday. pic.twitter.com/t0QkI2EkWn

— Get French Football News (@GFFN) May 3, 2021