ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة فاران ويؤكد غيابه عن مواجهة تشيلسي

كشف ريال مدريد تشخيص إصابة رفائيل فاران، مدافع الفريق، والتي ستبعده بالتالي عن مباراة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وشارك فاران في مواجهة أوساسونا الماضية في بطولة الدوري الإسباني، وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني.

وكشف النادي في بيانه الرسمي، يوم الإثنين، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الفرنسي، أثبتت إصابته في العضلة الضامة من الفخذ الأيمن.

Parte médico de Varane.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2021

وبحسب تقارير إسبانية، سيحتاج فاران للراحة لمدة 10 أيام، وبالتالي لن يتواجد مع ريال مدريد في مباراة تشيلسي التي ستقام، يوم الأربعاء، على ملعب ”ستامفورد بريدج“.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت في إسبانيا بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن فاران انتقل إلى ريال مدريد في 2011، ونجح في الفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني 3 مرات، ويعد أحد أهم عناصر الفريق في الموسم الجاري.