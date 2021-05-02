رياضة

هل يغيب مبابي عن مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 18:44 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 19:50 GMT

هل يغيب مبابي عن مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

مبابي سجل 37 هدفا وصنع 10 في 43 مباراة الموسم الحالي، وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا سجل 8 أهداف في 10 مباريات.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

زادت إمكانية غياب النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، بعد أن فاز النادي الإنجليزي خارج ملعبه 2/1 في مباراة الذهاب.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن مبابي لم يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، الأمر الذي يثير الجدل حول إمكانية لحاق اللاعب بمواجهة مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أنه لم يتضح سبب غياب كيليان عن تدريبات باريس سان جيرمان، وما إذا كان إجراء احترازيا، أم أن أطباء الفريق يخفون شيئا أكثر خطورة بشأن إصابة اللاعب في عضلة الساق اليمنى.

لكن ”ليكيب“ أكدت أن مبابي سيكون ضمن بعثة باريس سان جيرمان التي ستسافر إلى إنجلترا غدا الإثنين، قبل يوم من المواجهة المرتقبة.

وتعرض مبابي للإصابة في مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وغاب عن مواجهة لانس في الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي 37 هدفا وصنع 10 في 43 مباراة الموسم الحالي، وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا سجل 8 أهداف في 10 مباريات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play