هل يغيب مبابي عن مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

زادت إمكانية غياب النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، بعد أن فاز النادي الإنجليزي خارج ملعبه 2/1 في مباراة الذهاب.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن مبابي لم يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، الأمر الذي يثير الجدل حول إمكانية لحاق اللاعب بمواجهة مانشستر سيتي.

🇫🇷 بدأ كيليان مبابي أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في فبراير 2017 ، وسجل هدفه الأول في البطولة ..#UCL pic.twitter.com/InHqSdJwTj — Marwan. (@iMarw21) April 28, 2021

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أنه لم يتضح سبب غياب كيليان عن تدريبات باريس سان جيرمان، وما إذا كان إجراء احترازيا، أم أن أطباء الفريق يخفون شيئا أكثر خطورة بشأن إصابة اللاعب في عضلة الساق اليمنى.

لكن ”ليكيب“ أكدت أن مبابي سيكون ضمن بعثة باريس سان جيرمان التي ستسافر إلى إنجلترا غدا الإثنين، قبل يوم من المواجهة المرتقبة.

وتعرض مبابي للإصابة في مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وغاب عن مواجهة لانس في الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي 37 هدفا وصنع 10 في 43 مباراة الموسم الحالي، وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا سجل 8 أهداف في 10 مباريات.