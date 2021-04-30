ميسون: هاري كين قد يبقى في توتنهام بصرف النظر عن التأهل لدوري أبطال أوروبا

قال رايان ميسون مدرب توتنهام هوتسبير المؤقت اليوم الجمعة إن المهاجم الإنجليزي هاري كين قد يبقى في الفريق بصرف النظر عن تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وبات مستقبل هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا مثار شك كبير بعد معاناة توتنهام من موسم مخيب للآمال.

وقبل استضافة شيفيلد يونايتد، الذي ودع المسابقة، بعد غد الأحد يحتل توتنهام المركز السابع متأخرا بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وآخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وقبل خمس جولات فقط على النهاية، يبدو من غير المرجح لتوتنهام التأهل إلى أبرز بطولة أوروبية للأندية للموسم الثاني على التوالي، لكن ميسون لا يعتقد أن ذلك يعني سعي كين للرحيل.

وأبلغ ميسون، الذي تولى المسؤولية لنهاية الموسم الحالي عقب إقالة جوزيه موينيو، للصحفيين: ”لا أعتقد ذلك. هاري كين يعشق هذا النادي. وقد أثبت ذلك خلال الأعوام الثمانية أو التسعة الماضية كأحد أفضل مهاجمي العالم“.

وأضاف: ”هاري محترف حقيقي. لم يحدث أي نقاش بيننا في هذا الشأن، أي تركيز هاري وكذلك النادي ككل على مباراة الأحد“.

يذكر أن هاري كين قد صرح منذ أيام بأنه يشعر بالإحباط لعدم الفوز بالألقاب مع توتنهام هوتسبير رغم أن هداف وقائد الفريق يواصل حصد الجوائز على الصعيد الفردي كل موسم.

وقال كين، الذي يرتبط بعقد مع توتنهام حتى 2024، لشبكة ”سكاي سبورتس“: الجوائز الفردية إنجازات رائعة، وفي نهاية مسيرتي عندما أتطلع إلى ما حققته، أجد أن هذه كل الأشياء التي حصدتها، لكن هدفي الآن كلاعب هو الفوز بالألقاب مع الفريق، وأشعر بالإحباط بسبب عدم الفوز مع الفريق بالألقاب“.

وتابع: “بقدر ما تكون هذه الجائزة رائعة، أريد الفوز بأكبر الجوائز، ونحن لا نفعل ذلك تمامًا، لكن هذا هو الوضع“.

وأضاف: “أعتقد أن الشيء المهم الآن هو محاولة إنهاء الموسم بقوة والفوز بآخر 5 مباريات، ونتمنى اللحاق بأحد المقاعد المؤهلة إلى دوري الأبطال“.

وتصدر توتنهام الدوري، في ديسمبر الماضي، قبل التراجع في الترتيب بسبب النتائج السيئة التي أدت إلى إقالة المدرب جوزيه مورينيو، الأسبوع الماضي.

ويحتل الفريق المركز السابع في الترتيب، وقد لا يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.

وفاز كين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن جوائز لندن لكرة القدم.

ويتصدر المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا قائمة هدافي الدوري برصيد 21 هدفًا ويبدو في طريقه للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته.