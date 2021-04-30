مبابي يثير القلق في باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي

تعرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لإصابة في ربلة الساق اليمنى، ليتأكد غيابه عن الفريق في مباراته أمام لانس المقررة إقامتها غداً السبت.

وأثارت إصابة مبابي القلق داخل نادي باريس سان جيرمان، حيث أثيرت الشكوك بشأن قدرته على اللحاق بمباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وقال المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن ”مبابي يشكو من ألم في ربلة الساق اليمنى“.

واكتفى بوكيتينو بتصريح مقتضب قال فيه: ”نأمل أن يعود قريبا للفريق“.

تأتي الإصابة في وقت سيئ، حيث أصبحت الشكوك تحوم حول مشاركة مبابي في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل.

وخسر باريس سان جيرمان 1-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه رغم أنه كان متقدما بهدف نظيف في الشوط الأول.

وسيسافر فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى مانشستر لخوض الإياب يوم الثلاثاء.

وتعافى مبابي (22 عاما) من إصابة في الفخذ ليلعب مباراة الذهاب وشارك لمدة 90 دقيقة كاملة يوم الأربعاء.

ويتصدر اللاعب الفرنسي هدافي سان جيرمان هذا الموسم برصيد 25 هدفا في الدوري وثمانية أهداف في أوروبا من بينها ثلاثية أمام برشلونة في كامب نو.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي متأخرا بنقطة عن ليل قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.