زيدان يعلق على هزيمة برشلونة أمام غرناطة.. وعودة راموس وكيفية التعامل مع الإصابات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه لا يتأثر بنتيجة برشلونة، وليس سعيدا بهزيمته، مؤكدا على صعوبة الصراع على لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفوت فريق برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الدوري، بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه غرناطة (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ33 من الليغا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه أوساسونا، مساء غد السبت، على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري.

وعلق زيدان على صراع الليغا، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة أوساسونا، قائلا: ”ننافس في البطولة، ونركز في الحاضر، ونقترب من نهاية الموسم، ونركز فقط على مباراة الغد“.

💬 Zidane: ''We are focused on tomorrow's game. There are three points at stake and we will do everything to win.''#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/JpiOn0hOIB

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 30, 2021