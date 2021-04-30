زيدان يعلق على هزيمة برشلونة أمام غرناطة.. وعودة راموس وكيفية التعامل مع الإصابات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه لا يتأثر بنتيجة برشلونة، وليس سعيدا بهزيمته، مؤكدا على صعوبة الصراع على لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفوت فريق برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الدوري، بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه غرناطة (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ33 من الليغا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه أوساسونا، مساء غد السبت، على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري.

وعلق زيدان على صراع الليغا، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة أوساسونا، قائلا: ”ننافس في البطولة، ونركز في الحاضر، ونقترب من نهاية الموسم، ونركز فقط على مباراة الغد“.

💬 Zidane: ''We are focused on tomorrow's game. There are three points at stake and we will do everything to win.''#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/JpiOn0hOIB — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 30, 2021

وعن هزيمة برشلونة، أكد زيدان أنها: ”لا تؤثر على نتيجة البارسا، ونحن لا نتحكم فيما يحدث حولنا، فقط يمكننا فعل ما نستطيع القيام به، وسنلعب بأفضل اللاعبين للقاء الغد، والأهم أن يكون اللاعبون مستعدين للقاء“.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي سيحل ضيفا على فريق إلتشي غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 ”لليغا“ أيضا.

مارسيلو متاح أمام تشيلسي

سيحظى زيدان، بخدمات لاعبه مارسيلو في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي المقرر لها الأربعاء المقبل، وذلك بعدما أكد سابقا أن البرازيلي لن يتمكن من السفر مع الفريق في الرابع من مايو المقبل بسبب ”التزاماته“ وذلك بعد استدعائه للمشاركة في انتخابات جمعية مدريد (برلمان إقليم مدريد).

وقال زيزو خلال مؤتمر صحفي ”مارسيلو سيلتزم بواجباته ولكن لن يتغير شيء، سيكون معنا يوم الأربعاء. لا يمكننا تغيير أي التزامات لأي شخص“.

ومن المحتمل ألا يشارك الظهير الأيسر البرازيلي في التدريب الأخير للميرينغي قبل هذه المواجهة المرتقبة وأن يسافر للحاق ببعثة الفريق في يوم المباراة.

عودة راموس للتشكيلة

وعن راموس قال زيدان في المؤتمر الصحفي ”إنه يتدرب مع الفريق وهذا يعني أنه قادر على اللعب أيضا“.

وشدد زيزو على أن القائد سيرجيو راموس أصبح في كامل اللياقة وإنه عاد لتشكيلة النادي الملكي في خضم المعركة على اللقب المحلي والاستعداد لمواجهة تشيلسي اللندني في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وبعد غيابه عن آخر تسع مباريات لفريقه في جميع المنافسات بسبب الإصابة، عاد راموس للتدريبات بصورة كاملة اليوم الجمعة وهو جاهز للمشاركة في مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه أوساسونا غدا السبت.

وأوضح: ”سنرى كيف ستكون الأوضاع عندما نعلن تشكيلة الفريق لكن سيرجيو في كامل اللياقة وجاهز للمشاركة“.

زيزو يتحدث عن كيفية التعامل مع الإصابات

وتطرق زيدان إلى مشكلة الإصابات، قائلا: ”نقوم بفعل ما نراه صوابا في كل لحظة، وليست من السهل إدارة قائمة ريال مدريد، والكل يقول رأيه. نلعب في موسم غريب للغاية بكل النواحي، ولا يجب إلقاء اللوم على الإصابات، وبالنسبة لي الفترة التحضيرية للموسم تعتبر عاملا أساسيا، ونحن لم نقم بها. جميع الأندية عاشت هذه الصعوبات، وأنا سعيد بشخصية اللاعبين التي أظهروها وسط هذه الأزمات“.

وعن إمكانية وصف ما يحدث مع الريال بمعجزة، رد زيدان: ”ليست معجزة، فهذ نتيجة مجهود وعمل، وهنا يعمل الكثيرون، واللاعبون يثقون فيما نقوم به داخل الملعب، ويقدمون تفانيا كبيرا فيه“.