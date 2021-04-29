ABC: سيرجيو راموس يوافق على تخفيض راتبه في ريال مدريد ونهاية موسم كارفاخال

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تطور لافت بشأن علاقة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وإدارة النادي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو المقبل، وذكرت تقارير سابقة أن الدولي الإسباني يرفض تخفيض راتبه، ويريد عقدا طويلا لتمديد عقده مع الفريق.

ووفقا لشبكة ”ABC“، فإن راموس وافق على تخفيض راتبه مع ريال مدريد، لكنه يريد عقدا لمدة عامين، وليس لعام واحد.

#Hazard is training very well…. #Ramos is back in training..😍. #Mendy is running on the grass #Carvajal is injured & OUT for the rest of the season 🤯 #SanitasOut pic.twitter.com/d3uUcaKe54 — Real Madrid Choudhary (@MadridChoudhary) April 29, 2021

ويتبع ريال مدريد سياسة التجديد لموسم واحد للاعبين الذين بلغوا 30 عاما، علما أن راموس يبلغ من العمر 35 عاما.

وأفادت ”ABC“ أن ريال مدريد سبق أن عرض على راموس التجديد لموسم واحد مع خيار التجديد لموسم ثان.

وأوضحت: ”المقربون من راموس نصحوه بالبقاء مع ريال مدريد، لكن لا يوجد قرار نهائي بشأن مستقبله، وكل شيء يعتمد على النقاش مع الرئيس فلورينتينو بيريز“.

وفي سياق منفصل، يواصل راموس تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، ويسعى للتواجد مع الفريق لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في لندن بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.

Parte médico de Carvajal.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2021

في سياق متصل، عاد راموس لتدريبات ريال مدريد الجماعية، قبل مواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني، لكن مشاركته في المباراة ما زالت محل شك.

وفقا لصحيفة ”ماركا“ فإن راموس يجهز نفسه للتواجد أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

كما ذكرت ”ماركا“ أن الإسباني داني كارفاخال سيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لتمزق عضلي أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.