ABC: سيرجيو راموس يوافق على تخفيض راتبه في ريال مدريد ونهاية موسم كارفاخال

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تطور لافت بشأن علاقة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وإدارة النادي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو المقبل، وذكرت تقارير سابقة أن الدولي الإسباني يرفض تخفيض راتبه، ويريد عقدا طويلا لتمديد عقده مع الفريق.

ووفقا لشبكة ”ABC“، فإن راموس وافق على تخفيض راتبه مع ريال مدريد، لكنه يريد عقدا لمدة عامين، وليس لعام واحد.

#Hazard is training very well…. #Ramos is back in training..😍. #Mendy is running on the grass #Carvajal is injured & OUT for the rest of the season 🤯 #SanitasOut pic.twitter.com/d3uUcaKe54

— Real Madrid Choudhary (@MadridChoudhary) April 29, 2021