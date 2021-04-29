تقييم لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالدرجات: رياض محرز8 ومبابي4

انتفض مانشستر سيتي ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويقترب من بلوغ أول نهائي له في تاريخ البطولة.

وسيكون سيتي قريبا من التأهل للنهائي عندما يستضيف وصيف بطل العام الماضي في مانشستر يوم الثلاثاء المقبل بفضل ثنائية لكيفن دي بروين ورياض محرز.

وعقب المباراة رصد موقع squawka.com تقييمه للاعبي الفريقين بالدرجات من 1 إلى 10 ما أثبت بالدليل القاطع تفوق مانشستر سيتي على مضيفه الباريسي.

لكن الموقع أكد أن سيتي فاز بفضل سيطرته على الكرة ووضع باريس سان جيرمان تحت ضغط مستمر وكذلك بسبب أخطاء دفاعية للنادي الفرنسي، وفيما يأتي التقييم بالدرجات:

نيمار بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي: خسرنا معركة لكن الحرب مستمرة https://t.co/ctUUSbFhBK pic.twitter.com/YgvZmS2dtL — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

باريس سان جيرمان

كيلور نافاس (4)

كان حضوره قوياً في الشوط الأول لكنه تراجع في الثاني تماما. وتسبب ضعفه وعدم ثباته في السماح لكيفن دي بروين بتسجيل الهدف الأول من تمريرة عرضية فشل في التعامل معها لتسكن شباكه.

أليساندرو فلورنزي (4)

قدم أداء جيدا في الشوط الأول ولكن لم يكن موجودا في الثاني. لقد تحرك سيتي بأريحية كبيرة في ناحيته.

ماركينيوس (8)

عملاق مرة أخرى، سواء من حيث الدفاع عن منطقة جزاء فريقه ثم من خلال تسجيل هدف التقدم. قاتل بذكاء بينما انهار زملاؤه في الفريق من حوله.

بريسنل كيمبيمبي (4)

أداء باهت، إذ قام زملاؤه بتغطيته وتعامله مع التمريرة العرضية التي جاء منها هدف سيتي الأول كان سيئًا للغاية، ثم ارتكب خطأ بالطريقة التي ثنى بها جسده خلال تسديدة محرز عندما كان ضمن الحائط البشري.

ميتشيل باكير (7) صلب حقًا في الجهة اليسرى، ولم يظهر أي ضعف دفاعي.

إدريسا غاي (3)

ركض وضغط لكنه فقد تحكمه في عقله بمجرد أن بدأ سيتي في التمرير بدقة. وتم طرده بسبب تدخل مروع على إيلكاي جندوغان وكان يجب طرده مرتين.

لياندرو باريديس (6 ) كان أداؤه سلسا مثل أي شيء في الشوط الأول لباريس سان جيرمان ولكن تفوق عليه سيتي تمامًا في الثاني.

ماركو فيراتي (6) قاتل طوال المباراة ولكن ظهر عليه الإرهاق بشكل ملحوظ مع الوقت.

أنخيل دي ماريا (7) ببساطة رائع في نقل الكرة للأمام وإمداد المهاجمين بالتمريرات الحاسمة. وأرسل تمريرة عرضية رائعة من ركلة ركنية جاء منها هدف فريقه الوحيد.

نيمار (7) سيطر على الشوط الأول، لكنه اختفى في الثاني عندما منع سيتي وصول الكرة له. وعاد إلى مراوغاته غير المجدية والمبالغ فيها.

كيليان مبابي (4) غير فعال إلى حد كبير طوال المباراة. كانت له بعض التحركات الجيدة لكن دون خطورة. ربما هو فقط لا يحب مواجهة أندية من مانشستر؟

البدلاء:

دانيلو (بدلا من دي ماريا في الدقيقة 79) (5) جاء لإعادة توازن الفريق بعد الطرد.

أندر هيريرا (بدلا من باريديس في الدقيقة 80′) (5) أضاف القليل للفريق.

هدف رياض محرز الرائع في شباك باريس سان جيرمان

رياض أول جزائري يسجل في نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا وثاني لاعب يسجل لمانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الأول دي بروين🔥#باريس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/BTMNhFZVfX — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

مانشستر سيتي

إيدرسون (7) ممتاز بالتأكيد. تصدى لثلاث هجمات خطيرة لإبقاء باريس سان جيرمان في وضع صعب.

كايل ووكر (7) كان بعيدا عن مستواه في الشوط الأول، لكنه تألق في الثاني بالمساعدة في تأمين انتفاضة سيتي.

جون ستونز (7) دافع جيدًا.

روبن دياز (7) هائل للغاية في اللعب المفتوح، والحد من خطورة نيمار ومبابي خاصة في الشوط الثاني. كافح حقًا للدفاع عن القائم القريب عند الركلات الركنية، وأخطأ في الارتقاء؛ ما أدى إلى هدف باريس سان جيرمان. وهذا تسبب في تقليل تقييمه.

جواو كانسيلو (7) كان قويا للغاية وشرسا في بعض الأحيان لذلك كان لابد من استبداله لحمايته. ارتكب خمسة تدخلات خشنة مع لاعبي المنافس.

رودري (8)

بدأ ببعض التوتر وسمح لباريس سان جيرمان بالتفوق على سيتي. تقدم للأمام في الشوط الثاني ومعه لاعبو خط الوسط ونتيجة لذلك أدى باقي الفريق بإيقاع جيد بينما كان إيلكاي جندوغان يؤدي بشكل جيد بالفعل وعندما انسجم مع رودري أصبحت هيمنة سيتي كاملة.

إيلكاي جندوغان (9)

بارع للغاية. كان النقطة المضيئة الوحيدة لسيتي في الشوط الأول ثم ارتقى زملاؤه أخيرًا إلى مستواه بعد الاستراحة. بدا أن جندوغان عاد إلى مستواه في 2013 الذي أهله ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم لكن الإصابات أعاقته. والليلة كان أفضل من الجميع.

وأكمل 103 من 107 تمريرات ومرر (69) تمريرة في نصف ملعب باريس سان جيرمان وأكثر من أي لاعب آخر من المنافس في الملعب بالكامل (ماركينيوس 68 تمريرة).

لم يلعب أي دور مباشر في أي من أهداف سيتي لكن هذه الانتفاضة والفوز يرجعان لمجهوده. فهو أفضل لاعب خط وسط في أوروبا هذا الموسم.

كيفين دي بروين (8)

لم يلعب بشكل جيد حقًا في الشوط الأول لكنه عزز أداءه بعد الاستراحة حيث استهدف جهة فلورنزي كثيرًا وفجأة بدأت الأمور تسير في صالحه. ذهبت تمريرته الساحرة إلى داخل الشباك. إذا كان بإمكانه اللعب بهذه الطريقة في المباراة بالكامل، فإن سيتي سيسير بثقة إلى إسطنبول.

رياض محرز (8)

بدا خطيرا عندما يراوغ في نصف ملعب سان جيرمان ثم هز الشباك من ركلة حرة (وإن كان ذلك بفضل حائط بشري مروع في باريس سان جيرمان) ليمنح مانشستر سيتي فوزه الأول على الإطلاق في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

برناردو سيلفا (5 ) بعيد عن مستواه تماما.

فيل فودين (7) متألق للغاية. منفذ دائم لطريقة بيب غوارديولا في التمرير والاستحواذ على الكرة. أكمل 3 مراوغات. كان يجب أن يسجل هدفين لكنه سدد مباشرة في المرتين في يد نافاس.

البدلاء:

أوليكسندر زينشينكو( بدلا من كانسيلو في الدقيقة الـ61) (7)

شارك كبديل ليوفر توازنًا أكبر في الجانب الأيسر للسيتي. أكمل 24/25 تمريرة ولكن الأهم من ذلك أن قدمه اليسرى أعطت سيتي إيقاعا أكبر.