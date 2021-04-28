نيمار بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي: خسرنا معركة لكن الحرب مستمرة‎

قال البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إن فريقه قادر على قلب المعادلة والفوز على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، رغم الخسارة في حديقة الأمراء من الفريق الإنجليزي 2/1 بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد نيمار، في تصريح على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن فريقه ”خسر معركة ولكن الحرب مستمرة“.

وأوضح: ”خسرنا المعركة لكن الحرب مستمرة. أنا أؤمن بفريقي، وأعتقد أننا يمكن أن نكون أفضل مما كنا عليه.

وتابع: ”هيا باريس.. أمامنا 1% فرصة و99% إيمان“.

وواصل نيمار أرقامه السلبية بعد أن فشل في تسجيل أي هدف خلال لقاء فريقه أمام مانشستر سيتي، ليكون بذلك قد فشل في تسجيل أي هدف في آخر 6 مباريات لعبها في مراحل خروج المغلوب بدوري الأبطال.

وآخر هدف لنيمار في الأدوار الاقصائية كان في دور الـ16 موسم 2019/20 ضد بروسيا دورتموند.

واقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من بلوغ الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لواحد، الأربعاء، على ملعب ”حديقة الأمراء“ في ذهاب نصف النهائي للمسابقة القارية.

وفي ضوء هذه النتيجة، بات السيتي المرشح الأبرز لبلوغ النهائي خاصة وأنه سيلعب لقاء الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل، في مواجهة سيتعين على سان جيرمان الفوز فيها بفارق أكثر من هدفين لتجنب الخروج من المسابقة.