رياض محرز ودي بروين يحققان أرقاما جديدة في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز في 20 هدفا في 26 مشاركة من البداية في مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفه الثامن في البطولة في مرمى باريس سان جيرمان في ذهاب قبل نهائي البطولة على ملعب بارك دي برنس في باريس، اليوم الأربعاء.

وعوض كيفين دي بروين ومحرز تأخر سيتي بهدف المدافع البرازيلي ماركينيوس في الشوط الأول، بهدفين في الشوط الثاني، ليتقدم النادي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ أول نهائي له في البطولة البارزة.

وقالت إحصائيات OPTA إن لاعب ليستر سيتي السابق صنع 12 هدفا وسجل ثمانية أخرى، بينما أصبح دي بروين رابع لاعب مختلف يسجل في ثلاث مباريات متتالية أمام باريس سان جيرمان بعد ليونيل ميسي وماركوس راشفورد، وكل منهما سجل ثلاثة أهداف، وكذلك نيمار الذي سجل أربعة أهداف في فريقه الحالي حينما كان لاعبا في برشلونة.

هدف رياض محرز الرائع في شباك باريس سان جيرمان

رياض أول جزائري يسجل في نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا وثاني لاعب يسجل لمانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الأول دي بروين🔥#باريس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/BTMNhFZVfX — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

دي بروين يسجل أول هدف في تاريخ مانشستر سيتي بنصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا .. هدف #مانشستر_سيتي الأول🔥#باريس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/H8c21eu2MC — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

وفاز مانشستر سيتي في كافة مبارياته الـ17 الأخيرة خارج ملعبه في كافة المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في تسع منها، بينما اهتزت شباكه في ثماني مباريات.

كما أن مانشستر سيتي بات أول فريق إنجليزي يفوز بـ10 مباريات أو أكثر في دوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي، كما أن مباراة اليوم كانت الأولى في دوري الأبطال التي لم ينجح فيها كيليان مبابي في إرسال أي تسديدة نحو مرمى الخصم في مباراة شارك في تشكيلتها الأساسية.

ووضع نادي مانشستر سيتي قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على باريس سان جيرمان 2-1 في عقر داره، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في مانشستر يوم الثلاثاء المقبل، وتبدو فرصة سيتي كبيرة للتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

بتلك النتيجة، بات يكفي مانشستر سيتي التعادل أو الخسارة 0-1 في مباراة العودة، التي تقام على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء القادم، من أجل مواصلة حلمه بالفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، أصبح يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل، من أجل بلوغ المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وبلغ سيتي قبل النهائي آخر مرة عام 2016 بقيادة المدير الفني التشيلي مانويل بليغريني، حيث خسر حينها أمام ريال مدريد، لكن بيب غوارديولا المدير الفني الحالي للفريق يأمل أن يخطو خطوة أخرى للأمام.