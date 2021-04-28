رياضة

رياض محرز ودي بروين يحققان أرقاما جديدة في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 21:32 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 23:00 GMT

رياض محرز ودي بروين يحققان أرقاما جديدة في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان

هدفا محرز ودي بروين في مرمى باريس سان جيرمان أثبتا أنهما يجيدان التألق في دوري أبطال أوروبا.

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز في 20 هدفا في 26 مشاركة من البداية في مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفه الثامن في البطولة في مرمى باريس سان جيرمان في ذهاب قبل نهائي البطولة على ملعب بارك دي برنس في باريس، اليوم الأربعاء.

وعوض كيفين دي بروين ومحرز تأخر سيتي بهدف المدافع البرازيلي ماركينيوس في الشوط الأول، بهدفين في الشوط الثاني، ليتقدم النادي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ أول نهائي له في البطولة البارزة.

وقالت إحصائيات OPTA إن لاعب ليستر سيتي السابق صنع 12 هدفا وسجل ثمانية أخرى، بينما أصبح دي بروين رابع لاعب مختلف يسجل في ثلاث مباريات متتالية أمام باريس سان جيرمان بعد ليونيل ميسي وماركوس راشفورد، وكل منهما سجل ثلاثة أهداف، وكذلك نيمار الذي سجل أربعة أهداف في فريقه الحالي حينما كان لاعبا في برشلونة.

وفاز مانشستر سيتي في كافة مبارياته الـ17 الأخيرة خارج ملعبه في كافة المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في تسع منها، بينما اهتزت شباكه في ثماني مباريات.

كما أن مانشستر سيتي بات أول فريق إنجليزي يفوز بـ10 مباريات أو أكثر في دوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي، كما أن مباراة اليوم كانت الأولى في دوري الأبطال التي لم ينجح فيها كيليان مبابي في إرسال أي تسديدة نحو مرمى الخصم في مباراة شارك في تشكيلتها الأساسية.

ووضع نادي مانشستر سيتي قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على باريس سان جيرمان 2-1 في عقر داره، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في مانشستر يوم الثلاثاء المقبل، وتبدو فرصة سيتي كبيرة للتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

بتلك النتيجة، بات يكفي مانشستر سيتي التعادل أو الخسارة 0-1 في مباراة العودة، التي تقام على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء القادم، من أجل مواصلة حلمه بالفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، أصبح يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل، من أجل بلوغ المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وبلغ سيتي قبل النهائي آخر مرة عام 2016 بقيادة المدير الفني التشيلي مانويل بليغريني، حيث خسر حينها أمام ريال مدريد، لكن بيب غوارديولا المدير الفني الحالي للفريق يأمل أن يخطو خطوة أخرى للأمام.

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