دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يضع قدمًا في النهائي بالفوز على باريس سان جيرمان (فيديو)

وضع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قدمًا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على باريس سان جيرمان 2/1، في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية الأقوى، على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في بدايتها، حيث سيطر باريس سان جيرمان على اللعب مع بداية المباراة، وترجم سيطرته بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب ماركينيوس من ضربة رأسية رائعة.

واستمر السجال بين الفريقين حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدف نظيف.

هدف باريس سان جيرمان الأول على مانشستر سيتي من رأسية ماركينيوس #باريس_مانشستر_سيتي #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/DWTN6RQtGn — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

ومع بداية الشوط الثاني سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب، حتى جاءت الدقيقة 65 ليحرز كيفين دي بروين هدف التعادل للسيتيزين من عرضية لم تجد من يقابلها حتى استقرت في الشباك.

وأصبح كيفين دي بروين أول من يسجل هدفًا في تاريخ مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 71 أحرز النجم الجزائري رياض محرز هدف مانشستر سيتي الثاني من ضربة حرة نفذها ببراعة، وسددها قوية فشل كيلور نافاس حارس باريس في التصدي لها.

دي بروين يسجل أول هدف في تاريخ مانشستر سيتي بنصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا .. هدف #مانشستر_سيتي الأول🔥#باريس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/H8c21eu2MC — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

حطها في الجول رياض🚀

رياض محرز يضاعف النتيجة لصالح مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 2 باريس سان جيرمان 1#باريس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/BiMWJWK2ts — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

وبعد الهدف الثاني سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب، وأضاع أكثر من هدف، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 2/1.

وستقام مباراة الإياب، يوم 5 مايو المقبل، على ملعب الاتحاد، ويحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة، فيما يجب على باريس الفز بهدف نظيف أو بفارق هدفين.