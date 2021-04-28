زوجة تياغو سيلفا تهاجم زميله في تشيلسي فيرنر لإهداره فرصا سهلة أمام ريال مدريد

انتقدت إيزابيل زوجة تياغو سيلفا زميل زوجها تيمو فيرنر خلال تعادل تشيلسي في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد.

وأهدر المهاجم الألماني بعض الفرص السهلة في المباراة التي أقيمت في إستاد ألفريدو دي ستيفانو ، ما أثار زوجة سيلفا ودفعها للهجوم عليه في حسابها على إنستغرام.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أنه في مقطع فيديو تم حذفه، سُمعت إيزابيل تتحدث باللغة البرتغالية أثناء تصويرها للتلفزيون الذي كانت تشاهد المباراة عليه.

وفي كلماتها التي ترجمتها صحيفة ”مترو“ قالت: ”كل فريق أذهب إليه هناك مهاجم يضيع الكثير من الأهداف … هذا فيرنر، ما اسمه؟“

في مقطع فيديو ثانٍ نُشر على حسابها ، أضافت الزوجة البالغة من العمر 34 عامًا: ”نحتاج إلى هدف ، نحتاج إلى الفوز في هذه المباراة لكن المهاجمين لا يريدون التسجيل ، ولا أعرف لماذا لا يسجلون“.

وفي مقطع فيديو منفصل تم نشره على تويتر ، بدا أنها وصفت المهاجم بالبرتغالية بأنه ”دودة“.

وتعادل تشيلسي 1-1 في إسبانيا بعد أن ألغى هدف كريم بنزيما تقدم تشيلسي بهدف الأمريكي كريستيان بوليسيتش بعد 14 دقيقة.

على الرغم من أنها لا تزال نتيجة ممتازة للفريق اللندني قبل مباراة الإياب، إلا أنه كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير للبلوز إذا لم يهدر فيرنر العديد من الفرص السهلة ومنها واحدة من مدى قريب.

وكشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن فرصة واحدة في الدقيقة 13 كان فيرنر غاضبًا من إهدارها بعد المباراة – خاصة أنه فعل شيئًا مشابهًا أمام وست هام يونايتد يوم السبت الماضي.

وقال المدير الفني الألماني عن مواطنه: ”لقد أهدر فرصة خطيرة أمام وست هام ، والآن فرصة أخرى خطيرة هنا ، وهذا لا يساعد، لكن أيضًا البكاء والندم لن يساعد. هناك الملايين من الأشخاص الذين لديهم أشياء يصعب التعامل معها أكثر من الفرص التي يهدرها المهاجمون“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إيزابيل بعض زملاء زوجها ، حيث سبق أن قالت إن بن تشيلويل مدافع تشيلسي أفضل من أندرو روبرتسون لاعب ليفربول.