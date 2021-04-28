التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة من العيار الثقيل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”حديقة الأمراء“ في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق جواد بده.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء الليلة رقم 4 في تاريخ مواجهات الفريقين، وكانت البداية في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008 وتعادل الفريقان دون أهداف.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في فرنسا وسجل زلاتان إبراهيموفتش وأدريان رابيو لصالح باريس وكيفين دي بروين وفيرناندينهو للسيتي.

وفاز السيتي في إنجلترا بهدف دون رد سجله كيفين دي بروين وتأهل وقتها السيتي إلى نصف نهائي البطولة القارية.

مشوار الفريقين

تأهل باريس سان جيرمان متصدراً ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بعد أن حقق 4 انتصارات وتلقى هزيمتين، وفاز الفريق على اسطنبول باشاك شهير التركي ذهاباً وإياباً وفاز على مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيغ الألماني وخسر أمامهما.

وتخطى باريس عقبة برشلونة في ثمن النهائي بعد الفوز بنتيجة 4-1 في إسبانيا والتعادل بنتيجة 1-1 في فرنسا وأقصى باريس منافسه بايرن ميونخ الألماني، حامل اللقب، من ربع النهائي بعد الفوز في ألمانيا بنتيجة 3-2 وخسر في فرنسا بنتيجة 1-0.

وأحرز باريس سان جيرمان 21 هدفاً في 10 مباريات، كما استقبل 11 هدفاً، ويعد هداف الفريق كيليان مبابي الذي سجل 8 أهداف.

وصعد مانشستر سيتي متصدراً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد ودون هزيمة، وفاز الفريق على مارسيليا الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني ذهاباً وإياباً وعلى بورتو البرتغالي في إنجلترا وتعادلا في البرتغال.

وتخطى السيتي عقبة بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دور الستة عشر بالفوز بنتيجة 2-0 ذهاباً وإياباً ثم الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في دور الثمانية ذهاباً وإياباً.

وأحرز السيتي 21 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط في 10 مباريات، ويبقى هداف الفريق فران توريس برصيد 4 أهداف على مستوى دوري الأبطال.

ويشهد اللقاء صداما تكتيكيا خارج الخطوط بين الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، مدرب سان جيرمان، وتقابل المدربان من قبل 18 مرة وفاز غوارديولا 10 مرات مقابل 3 انتصارات فقط لبوكتينيو و5 تعادلات.

أسلحة باريس سان جيرمان

يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي قبل الذهاب إلى إنجلترا لخوض مباراة الإياب.

وقال بوكتينيو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: إن المواجهة ستكون صعبة ولا تقل عن لقاء بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب، مؤكدا أن السيتي من أفضل فرق العالم ولديه أحد أفضل مدربي كرة القدم.

وأشار إلى أن المواجهة ليست بينه وبين غوارديولا بل بين فريقين كبيرين ولهما طموح كبير ويستهدفان التأهل لنهائي دوري الأبطال.

ويغيب عن باريس سان جيرمان اللاعب خوان بيرنات، ويعتمد بوكتينيو على تشكيلة تضم الحارس كايلور نافاس وأمامه رباعي خط الدفاع ماركينيوس وبريسنل كيمبيبي وأليساندو فلورينزي وعبده ديالو.

ويقود خط الوسط لياندرو باريديس وبجواره إدريسا جاي وأمامهما ماركو فيراتي بينما يقود خط الهجوم أنخيل دي ماريا ونيمار ومبابي.

أوراق السيتي

يسعى غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب في مسيرته منذ الرحيل عن برشلونة، كما أن السيتي يأمل تتويجه مشروعه بالنجمة القارية.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إنه لا يشغل باله بأي أمور تتعلق بالماضي وكل هدفه مع فريقه الاستمتاع بالحاضر وتحقيق الفوز بلقب دوري الأبطال، موضحا أن مواجهة باريس ستكون صعبة للغاية سواء في فرنسا ذهابا أو في إنجلترا إيابا.

وأشار إلى أن دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة بالنسبة له مثل الدوري الإنجليزي ويبحث عن تحقيقها وسيحاول عبور عقبة باريس والتأهل للنهائي.

ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم الحارس إديرسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر وأوليكساندر زيتشينكو.

ويقود خط الوسط رودريغو وكيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان مع ثلاثي الهجوم رحيم سترلينغ أو رياض محرز وفيل فودين وغابريل جيسوس.

وقال عبدالظاهر السقا، مدافع غينشلر بيرليجي التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز، إن المباراة ستكون صعبة للفريقين وخارج التوقعات خاصة أن الأمور متكافئة بينهما وهما من أفضل فرق العالم حاليا.

وأضاف: ”السيتي يملك خط وسط ربما هو الأقوى -حاليا- في العالم مع غوندوغان ودي بروين وأيضا رودريغو، كما أن باريس يملك هجوما مرعبا بوجود مبابي ونيمار ودي ماريا“.

وأشار إلى أن إقصاء بايرن ميونخ لن يعطي باريس ميزة إضافية في مواجهة السيتي خاصة أن اللقاء سيكون صعبا للغاية بين الفريقين.